【新冠肺炎】德國民調：四十餘國受訪者認同中國抗疫勝美國

「2020年民主認知指數報告」(The Democracy Perception Index,DPI)建立在自今年4月至6月間對53個國家的12萬4000人問券調查的基礎上。這項由德國民調機構Dalia Research所作的調查每年發表一次,今年的特殊性在於圍繞新冠病毒在全球的傳播而展開,反映了民眾對各國抗議政策以及民主進程的感受。

調查資料顯示,70%的受訪者對各自政府抗擊疫情的政策和措施表示滿意,而對政府抗疫滿意度最低的國家是巴西(34%)和智利(39%)兩國,滿意度最高的是中國(95%),越南(95%),希臘(89%),馬來西亞(89%)以及愛爾蘭(87%)。

德國受訪者對政府的滿意度71%,居中游水平;台灣87%,英國為58%,香港55%,俄羅斯54%,美國53%,法國46%。

本次調查將中國同美國怎樣應對新冠疫情單獨作為一項進行提問。在評價兩國政府對應新冠危機「誰表現更好」一欄下,差不多所有國家的回饋都是「中國好得多」(Nearly all countries say that China’s response to the COVID-19 is better than the US’s)。只有日本(認為美國抗疫較好者比例超中國17%)和美國本身(認為美國抗疫較好者比例超中國13%)認為美國的防疫措施比中國好;韓國和台灣受訪者認為,中美兩國政府應對疫情做的「差不多好」,尼日利亞、越南認為「中國略好一點」。

而在德國,15%的人認為美國做得更好,43%的人認為中國做得更好。

中國受訪者認為中國抗疫做得好的達95%,認為美國做得好的只有11%。 而美國受訪者53%認為美國做得好,認為中國抗疫工作好的有40%。

