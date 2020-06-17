【中印衝突】雙方傷亡人數成謎　兩國高層「失聲」

中印兩國邊境衝突後，印方表示至少20名士兵喪生，並稱中方也有人員傷亡，但中國國防部與中國媒體從未證實中方軍人的傷亡人數，印度官方也沒有進一步表態。

稍早前，印度陸軍與中國解放軍西部戰區分別發表聲明，證實雙方軍隊於6月15日晚至16日凌晨於加勒萬河谷（Galwan Valley）發生衝突。印方表示衝突中無人開槍，而是扔石塊攻擊和揮舞棍棒鬥毆。

6月15日，中印雙方在加勒萬谷發生衝突。此前數週，這一邊境地區的局勢持續緊張。（Getty）

加勒萬河谷位於印控克什米爾拉達克地區（Ladakh）與中國西藏阿克賽欽地區之間。印度主張對阿克賽欽有領土主權，且有時把該地區稱為「中控克什米爾」。

印度陸軍聲明稱，遇襲守軍在高海拔地區極寒惡劣天氣下遇襲，一些士兵身受重傷。這次衝突是中印邊境至少45年來首次發生造成死亡的衝突。

《環球時報》總編輯胡錫進指責印方傲慢自大是兩國邊境地區緊張的主因。印方指控中方試圖「單方面改變現狀」。

中國解放軍西部戰區6月16日發佈的聲明指責「印邊防部隊出爾反爾，嚴重違反兩國有關邊境問題協定協議，嚴重違反中印軍長級會談共識，嚴重損害兩軍關係和兩國人民感情」。兩軍據報在此次衝突前舉行了會晤，以緩和局勢。

印度總理莫迪（Narendra Modi）至今仍未發表任何聲明。主要在野黨印度國民大會黨（國大黨）前黨魁拉胡爾·甘地（Rahul Gandhi）在推特（Twitter）上提出質疑，要求莫迪露面。

國際社會呼籲中印雙方別讓局勢升級。聯合國秘書長助理發言人在紐約表示：「我們對印度和中國之間在實際控制線所發生的暴力和死亡的報道感到關切。我們敦促雙方保持最大限度的克制。我們積極地注意到有報道顯示，兩國已在保持接觸，以使局勢緩和。」

美國國務院一名發言人稱，美方正「密切留意」事態發展，並說：「印中雙方均表發了降級局勢的意願，我方支持和平解決當前局勢。」

美國總統特朗普（Donald Trump）曾於6月2日致電印度總理莫迪商討事態發展，也曾與中方討論相關問題。