曾任中國駐日大使9年歷任最長　程永華任中日友好協會常務副會長

近日，中國日本友好協會官網發布消息：經中日友好協會理事會決議，前中國駐日本大使程永華擔任中日友好協會常務副會長。 值得注意的是，程永華是任職時間最長的中國駐日本大使，自2010年2月赴任至2019年5月卸任，在任時間超過9年。

2019年5月，程永華及夫人汪婉離任回國，獲駐日本使館館員、日本外務省官員等送行。（中國駐日本大使館）

據公開簡歷，程永華今年65歲，曾在長春的外語學校學習日文，1972年中日邦交正常化之後，1973年作為新中國首批公派留學生到日本，1975年起在創價大學就讀。1977年，程永華進入外交部工作，曾5次赴中國駐日本使館任職。2010年起赴日本，任中國駐日本大使9年多，2019年5月卸任。

2019年5月，程永華在離任招待會上發表致辭時總結，「我最常提到的一句話就是，鄰居可以選擇，而鄰國不能搬家」。他說，「我也希望兩國社會充分認識到，中日關係的重要性不因任何人喜歡或討厭對方國家而改變，維護中日關係穩定健康發展對雙方有利」。

在2017年9月28日，中國駐日大使館舉辦慶賀中華人民共和國成立68周年暨中日邦交正常化45周年招待會，日本首相安倍晉三出席並致辭。（網絡圖片）

日本首相安倍晉三也參加了程永華的離任招待會，他在致辭中表示，在程永華大使任內，日中關係歷經波折，但程永華以其人格魅力和流暢日語，在日本各界建立廣泛深厚人脈，成為兩國關係重要橋樑。程永華夫人汪婉積極開展女性外交活動，為程永華提供了有力支持。

安倍晉三不僅參加了程永華的離任招待會，還提前一個月為其餞行。當時安倍晉三在公邸為程永華舉行餞行午宴，他高度評價程永華任內為日中關係改善發展所做工作，表示日方重視發展對華關係，願同中方保持高層交往，本著「化競爭為協作」的精神，進一步加強各領域交流合作，推動日中關係取得更大發展。

據官網介紹，中國日本友好協會成立於1963年10月4日，是根據中日民間往來的發展和需要，在前總理周恩來的倡導下，由中國人民保衛世界和平委員會、中國人民對外友好協會等十九個全國性人民團體發起組成的。現任會長為唐家璇，名譽會長為宋健。

（綜合報道）