新冠肺炎｜中疾控專家：相信北京疫情很快現拐點　約一個月後平息

內地新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情發生反彈，北京市自6月11日以來，發生新發地批發市場聚集性疫情，已波及市內多個區，並引發外省關聯病例。 國家衛健委高級別專家組成員、中國疾控中心流行病學前首席科學家曾光接受內媒採訪時表示，相信北京疫情很快就會出現拐點，大概一個月左右就會平息。

北京進一步擴大核酸檢測範圍（按圖放大）：

《時代財經》17日報道指，曾光強調，不要被疫情來勢洶洶嚇到，「這個病毒已經是我們的老對手了，應對它可以說是輕車熟路」。曾光指出，從目前的流行病學調查的進展，以及北京的救治力量來看，都應該對疫情趨緩抱有信心。

曾光認為，目前防控北京疫情的關鍵之處在於迅速發現、迅速控制住本地以及重點區域的疫情，避免傳播到外地、外省。曾光稱，「相信北京疫情很快就會出現拐點，大概一個月左右就會平息，傳播擴散到外地的也要在潛伏期內控制住」。

曾光表示，相信北京疫情很快就會出現拐點，大概一個月左右就會平息。（資料圖片）

對於北京這波疫情究竟起於何時，專家尚無一致意見。最新推測是中國疾控中心主任高福16日在上海開展專題調研時做出的。高福表示：「北京這場疫情很可能不是6月初、5月底才出現的，很可能要提前一個月，這裡面已經有好多無症狀感染或輕型病人，才使得環境裡能有這麼多的病毒。這是我們現在的推測，還需要進一步驗證」。

北京自6月11日到16日共新增137宗本土確診病例。據國家衛健委最新通報，北京在16日新增31宗本土確診病例、3宗本土疑似病例，而河北、浙江分別各有1宗本土確診，皆屬北京疫情關聯病例。

（綜合報道）