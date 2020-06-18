港版國安法｜中國外交部回應G7外長聯合聲明：強烈不滿，堅決反對

七大工業國集團（G7）外長6月17日就港版國安法問題發表聯合聲明，要求中國政府重新考慮有關決定。 中國外交部發言人趙立堅18日回應稱，對七國集團外長發表聯合聲明，對香港事務說三道四、指手畫腳表示強烈不滿和堅決反對。

全國人大以2878票贊成、1票反對、6票棄權，表決通過「港版國安法」。（資料圖片/中新社）

趙立堅又表示，中方多次強調，香港事務純屬中國內政，任何外國政府、組織和個人都無權干預。全國人大有關決定以及全國人大常委會的立法，旨在彌補香港在維護國家安全方面的法律漏洞。從國家層面建立健全香港特區維護國家安全的法律制度和執行機制，本來就是「一國兩制」的體現，也是為了確保「一國兩制」方針行穩致遠，維護香港繁榮穩定。

趙立堅稱，中方多次重申，《中英聯合聲明》的核心是中國對香港恢復行使主權，中華人民共和國憲法和香港特區基本法共同構成香港特區的憲制基礎。趙立堅強調，中方推進涉港國安立法的決心堅定不移，奉勸有關方面好好地學一學中華人民共和國憲法和香港基本法，客觀、公正看待涉港國安立法，遵守國際法和國際關係基本準則，停止插手香港事務、干涉中國內政。

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪應約同美國國務卿蓬佩奧在夏威夷舉行對話。圖為2018年11月9日，楊潔篪與蓬佩奧在華盛頓主持第二輪中美外交安全對話時會面。（Reuters）

據早前報道，當地時間6月16日至17日，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪應約同美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在夏威夷舉行對話。楊潔篪表示，中國堅決反對美國干預香港事務，堅決反對G7外長發表的聯合聲明。

G7外長的聯合聲明指，聲明是為了強調成員國對中國決定在香港實施港版國安法的深刻憂慮。聲明指，中國決定推出港版國安法，與香港基本法及《中英聯合聲明》的承諾並非一致，國安法將會嚴重損害「一國兩制」原則和香港的高度自治地位，同時亦會破壞長年為香港帶來繁榮的制度。

（綜合報道）