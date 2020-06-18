【中美貿易】雙方牽頭人發聲釋放信號：排除干擾共同落實經貿協議

6月18日，中共中央政治局委員、國務院副總理劉鶴在陸家嘴論壇上發表書面致辭提到，「要排除干擾，共同落實中美第一階段經貿協議」。

劉鶴在致辭中提到，中國將堅定不移深化改革、擴大開放，保護在華外資企業合法權益，應該創造條件和氛圍，排除干擾，共同落實中美第一階段經貿協議。

美國總統特朗普和中國國務院副總理劉鶴1月15日簽署中美第一階段貿易協議。（路透社）

中美第一階段經貿協議簽署至今已過去整整5個月。圍繞經貿協議的落實情況，中美全面經濟對話雙方牽頭人近日先後發聲。

6月17日，美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）出席眾議院籌款委員會和參議院財政委員會舉行的2020年貿易政策議程聽證會，他在聽證會前提交給國會議員的書面證詞中說：「所有的迹象都表明儘管面臨新冠疫情，中方將兑現其協議承諾，近期中方已採購100多億美元美國農產品。」

美國貿易代表萊特希澤6月17日表示，美中兩國在年初簽訂首階段貿易協議後，即使受到疫情及香港問題等影響，北京仍然繼續遵守協議承諾。（資料圖片）

中國《經濟日報》官方公眾號陶然筆記分析稱，中美雙方牽頭人簡短的表述中，透露出有關協議落實的一些有價值的信息。

首先，中方在應對突發疫情的極端困難面前，依然信守承諾，履行協議。萊特希澤的書面證詞，清楚明確地印證了這一點。外界對此的諸多猜測，顯然是多慮了。

其次，第一階段經貿協議不僅需要中美雙方共同落實，也需要創造條件和氛圍，排除干擾。

文章分析稱，新冠肺炎（COVID-19）疫情給協議落實帶來了干擾，但協議落實面對的最大難點恐怕並不是疫情。一方面，協議是雙方面的承諾，需要中美共同參與完成，而並非單方面的義務。如果某一方有意無意地忽略或無視這點，是不利於協議落實的；另一方面，經貿協議就是經貿協議，落實經貿協議沒必要也不應該牽扯其他事情。

現在美方一些人出於選舉利益的考慮，有意或無意地將中美第一階段經貿協議與其他事情掛鈎，這並不是明智的做法，也不會有好結果。美方牽頭人萊特希澤先生，在對國會的書面證詞中也表達了類似的意思：最後，合作依然是中美雙方唯一正確的選擇。

6月18日，傳出中美雙方高級別會晤最新消息。在目前局面下，中美雙方坐在一起進行建設性對話，不論結果如何，都是值得肯定的積極行動。

當地時間6月16日至17日，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪應約同美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在夏威夷舉行對話。

過去兩年的中美經貿磋商進程，2020年大半年的抗疫經驗也吿訴我們，無論是解決經貿問題，還是應對疫情挑戰，中美之間加強合作都是唯一正確的方式。中美兩國「合則兩利，鬥則俱傷」，絕不是一句空話。合作，依然是現在中美雙方唯一正確的選擇。