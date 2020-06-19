【中印衝突】中印對峙最大風險不在邊界線而在大後方

中印兩國軍隊6日剛剛舉行了軍長級會談，似乎兩國的邊境衝突就要劃下休止符。然而，6月15日晚，風雲突變，中印兩軍發生流血衝突，45年來中印邊境對峙未流血（死亡）的記錄就此打破。

目前，根據公布的數據看，印度士兵至少20死，中方並未公佈傷亡具體數字，不過，有消息稱，中國方面有傷亡，而高原地區條件惡劣，傷亡人數可能還會因此上升。

6月15日晚的衝突被認為是近50年來兩國邊境最嚴重的軍事對抗。兩國外長隨即通話，但各自態度強硬，措辭嚴厲。而隨着美、俄等國紛紛發聲，此前中印雙方達成的「不需要第三方介入」的共識似乎也岌岌可危。

這次衝突到底如何發生，雙方各說各話，實情至今仍然撲朔迷離。但從衝突之後中方發佈的聲明來看，一線士兵的軍事行動十分危險。6月16日，西部戰區新聞發言人張水利大校在聲明中特別指出：「我們要求印方嚴格約束一線部隊，不得越線活動，立即停止一切侵權挑釁行動，與中方相向而行，回到對話會談解決分歧的正確軌道上來」；同樣的話在6月17日中國外交部新聞發佈會上被再次強調。

其實，此次的中印衝突事件，前線脱離問題純粹從技術上，並不難以解決：中印之間有成熟的機制來管控分歧，這也是雙方在過去數十年不間斷衝突中未發生死亡案例的重要原因之一。但是若處於一線的士兵乃至雙方的最高決策人士被強烈的民族主義所裹挾，那就會導致局面失控，而這也是最大的危險。

美國衛星拍攝加勒萬河谷開始集結大量軍隊（點擊高清大圖瀏覽）：

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值得警惕的是，從5月上旬已經開始的中印衝突在印度國內已經引起比較廣泛的關注，彼時其國內強烈的民族主義氣氛已經可在網絡傳播中處處可見，例如，一款名為「Removed China Apps（移除中國Apps）」的應用程式在印度爆紅，據稱可偵測手機內中國公司開發的下載Apps，例如WeChat、TikTok等，讓用戶一鍵移除。

而中國國內，1962年中印邊境衝突中所產生的心理優勢依然根深蒂固。儘管主流的聲音認為，中印沒有必然的理由兵戎相見，但是一些民族主義者對中國曾經的軍事成功感到自豪，並且堅信必要情況下須以實際動作敲打印度，以遏制印度國內挑戰中國地位併成就其大國夢想的衝動。

6月15日的夜襲事件發生後，中國的社交平台上討論該話題的熱度陡然升高，對印度採取軍事措施並重拳回擊其軍事冒險路線的聲音此起彼伏。

當然，在印度，情況比中國嚴重得多。從媒體報道來看，近兩日，印度社會反華情緒持續高漲，印度民眾聚集在德里的中國大使館外抗議，還燒了在印度廣受歡迎的中國品牌的手機；在印度博帕爾，有反中示威者高叫口號，並焚燒中國國家主席習近平的海報；印度摔跤名將蘇希爾-庫馬爾（Sushil Kumar Solanki）呼籲印度民眾一起抵制中國貨，建議印度政府出台政策限制中國產品進入印度；印度商會公開信呼籲寶萊塢和體育明星聯合抵制中國商品，拒絕為他們代言；在中印的商貿合同中，中國訂單面臨被拒絕合作的可能性；引起更大關注的是印度方面公布的20位死亡士兵成為其國內宣傳的「英雄」，各地民眾上街為他們的葬禮送行。

與此同時，印度右翼政客發表具有強烈民族主義色彩的言論，對總理莫迪（Narendra Modi）施壓，要求他對華強硬，在邊境作出反擊行動。或許是國內情緒激烈，或許是莫迪本有心藉此轉移國內矛盾，6月17日，印度總理莫迪首次就中印衝突發表公開評論，他帶頭為陣亡士兵默哀兩分鐘，並在印度首席部長的電視會議上說：「我想向全國保證，我們印度軍隊不會白白犧牲。」

截至目前，中國高層尚未就此作出進一步表態，不過在6月18日，中國外交部新聞發言人華春瑩警吿：印度絕不能誤判當前形勢，也不能低估中國維護其領土主權的堅定意願。這一表態顯然比此前雙方會談後所發表的中印邊境區總體穩定、可控的態度強硬許多。