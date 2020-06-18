【中印衝突】印度板球明星煽動抵制中國貨　胡錫進發文嘲諷

中印日前在邊境爆發嚴重肢體衝突，造成印方人員傷亡。時值印度國內民族主義情緒瀰漫，該國著名板球運動員哈爾巴江·辛格煽動民眾「全面抵制中國商品」。此舉遭到了官媒《環球時報》總編輯胡錫進的嘲諷。

據印度媒體6月17日報道，針對中印兩國發生的衝突，哈爾巴江·辛格在推特（Twitter）上開始煽動民眾「全面抵制中國商品」。

對此，中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進6月18日在推特上評論表示：「中國早已過了名人帶頭抵制外國商品的年代。這個『影響者』據稱是印度最著名的體育明星之一，可他只能代表偉大印度文化的另一個負面與落後的形象。」

胡錫進Twitter發文嘲諷哈爾巴江·辛格。（截圖）

哈爾巴江·辛格是印度及國際上頗有名氣的板球運動員，有他效力的印度國家隊曾奪得2011年第十屆板球世界盃冠軍。哈爾巴江·辛格還獲得印度政府頒發的第四級公民榮譽獎章——蓮花士勛章。

職業生涯期間，哈爾巴江·辛格曾因向對手發表種族歧視言論、掌摑隊友而一度遭到禁賽。上個月，他還污衊中國「傳播新冠病毒」。

面對當前局勢，儘管中印雙方高層有意對此事進行降温，但兩國民間輿論的關注度持續高漲，除哈爾巴江·辛格煽動民眾抵制中國商品外，不少印度民眾走上街頭，手舉標語抗議中國。另有部分印度民眾將中國製造的電視機從樓上摔下，被民眾踩踏。一些印度民眾還將持有的中國品牌手機扔在地上。

有印度民眾將中國品牌手機扔在地上砸爛。（網上圖片）

此外，還有一些印度民眾將手中的中國國旗燒燬，以示抗議。另據印媒報道，部分印軍退伍老兵在中國大使館前試圖抗議，遭印警方驅離。

相比之下，中國民眾則沒有過激行為，但在網絡的討論眾多。更多的網友首先關心的是中國軍人是否有傷亡，不過多數有軍方背景或者消息來自軍方的人士透露，中國軍人僅5人受傷，無人死亡。