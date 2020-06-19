【觀察】挾粉絲以令廣電總局　EXO前成員張藝興催播背後的張力

「以少年之名請問啥時候播啊」，歌手兼演員的張藝興6月18日在個人微博帳號上發出這句詰問，並附上由其擔任製作人的綜藝節目《少年之名》宣傳片，很快成為微博熱搜。截止目前，該條「催播」微博已獲得100萬+轉發，超20萬次評論，點讚亦超過100萬次。

張藝興擔任綜藝節目《少年之名》的製作人。（微博）

關注綜藝節目動態的人應該對《少年之名》並不陌生。這是一擋由優酷推出的男團選秀節目，早在今年四月底，該節目組即已公布了全部導師陣容，張藝興擔任製作人，與全能音樂導師胡彥斌、舞蹈導師程瀟、舞蹈導師韓宇和導師郭敬明搭檔。《少年之名》之外，目前正在熱播的選秀類節目《青春有你2》、《創造營2020》均主打女團選拔。

為何《少年之名》遲遲不能開播？據業內知情人士透露，《少年之名》審核三次都未能過審，故而才遲遲未播。至於因何不能過審，未具體透露。但不論原因為何，目前可以肯定的是，擁有近五千萬粉絲的張藝興，僅僅用12個字，便形成了強大的倒逼效應，利用粉絲效應振臂一呼，引得一眾粉絲齊聲發問：《少年之名》到底啥時候播？

張藝興在微博發問「《少年之名》到底啥時候播？」，引來逾100萬次轉發。（微博）

在中國現行審核體制下，綜藝節目不過審其實並不常有，而製作人利用粉絲效應催播更是鮮有發生。即便是幾次被貼上「限娛令」標籤的廣電總局對網絡綜藝節目的管理意見，也不過是對交友娛樂類節目的最高時間限度進行規範，而並未一刀切徹底禁絕。而今次，《少年之名》遲遲未播的懸念之外，張藝興利用粉絲的力量直接催播，不免給人造成一種「挾粉絲以令廣電總局」的既視感，以此形成不容低估的輿論壓力，倒逼有關部門放行《少年之名》。

其實，不獨是《少年之名》，近些年，屢屢因內容等問題審核不過關，抑或是一些節目或電視劇因各種原因被迫緊急下架，總能引發各方的密集響應與關注，而此現象背後文化圈與宣傳口看似不可調和的張力，更是人們津津樂道的素材。就像面對堅固的高牆和撞牆破碎的雞蛋，人們總是習慣站在雞蛋一邊一樣，在文化圈與手握生殺大權的審核方面前，人們也習慣於站在前者一邊，而將怒火和口水對準審查越來越嚴絲合縫的後者。

近些年，屢屢因內容等問題審核不過關，抑或是一些節目或電視劇因各種原因被迫緊急下架。國家廣電總局屬於國務院直屬機構，牌子掛在中共中央宣傳部。（資料圖片）

屁股決定腦袋。站在審核方的立場來看，節目過審還是不過審，或者降温甚至是下架一些熱播劇，是綜合考慮後做的決定，其中尤其關注的是節目可能產生的連帶社會效應。比如此前對於《甄嬛傳》、《延禧攻略》等宮鬥劇的降温，一些官方媒體給出的說法，便是「惡化當下社交生態」、「片面追求商業利益」以及「弱化正面精神引導」等。而對於節目製作方而言，放在第一位的是商業利益和經濟利益，所以自然會將審核一方基於社會效益而設置的紅線看做是欲加之「罪」。流量收入與價值取向雖然並不天然矛盾，但要想平衡好這對關係卻並不容易。製作方更多看重的是流量收入和眼球效應，這本無可厚非，而對於審核方來說，更在意的卻是流量所傳導的價值，為此又不免謹小慎微，降低槍口，這也不難理解。

《延禧攻略》等宮鬥劇下架風波，一度備受爭議。（@電視劇延禧攻略）

回到張藝興催播《少年之名》事件，從源頭上看，如果一開始有關部門就直接言明，《少年之名》為何不能過審，不符合哪些要求等，實事求是的該怎麼辦就怎麼辦，可能也不會有後續張藝興催播的風波，也不會引起粉絲和坊間無端由的猜測。有關部門估計也不會想到，流量小生張藝興會如何直接催播，更低估了粉絲文化之下流量的力量。這種粉絲號召力和輿論引導力，既是張藝興催播的底氣， 也應該成為審核一方自我檢視的契機。