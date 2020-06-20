新冠肺炎｜「三文魚事件」重創產業　內媒：面臨重構或一年才恢復

北京的新型冠狀病毒肺炎疫情，其中一個焦點是在新發地市場內一個切割進口三文魚砧板上檢測到有病毒，結果一時之間引起社會對三文魚的恐慌。 雖然中國疾控中心已經表明沒有證據表明三文魚是新型冠狀病毒的宿主或中間宿主，並且多位專家意見亦指出三文魚不可能會是病毒的載體，惟據內地傳媒報道，內地的三文魚產業已受到明顯衝擊，面臨新一輪重構，進口三文魚從業者受訪時更直言，市場可能需要一年才能逐漸恢復。

新發地市場內內一個切割進口三文魚砧板上檢測到有病毒，一時之間引起社會對三文魚的恐慌。（中新社）

據《中國經營報》報道，自從北京新發地市場董事長張玉璽在6月12日受訪時表示在三文魚砧板上發現有病毒後，北京的主要超商立即將三文魚產品下架，隨後湖北武漢、四川成都、江蘇南京、浙江杭州、安徽合肥等全國多地都有展開下架、排查等行動。

由於社會對三文魚有恐慌性情緒，日式料理店就首當其擊，報道引述北京日式料理連鎖品牌「村上一屋」的CEO何世元指出，在北京疫情出現反彈後，該店的營業額就直接急跌8成。另一間日式料理品牌的負責人李曼（化名）更稱，「三文魚事件」後部分門市一天連一個顧客都沒有，營業額不足正常時間的5%。

北京主要商超隨即下架三文魚產品。（中新社）

進口三文魚從業者王剛表示，現時三文魚的進口工作都已暫停了，「客戶都不敢進了。」王剛指，三文魚一般從北歐進口，保質期約15天左右，正常情況下包括海關檢查在內，預計花費5天的運輸時間，「但是現在有很多不確定因素，留給商家銷售的時間就太短了，而且現在大家不敢消費三文魚。」王剛又坦言，一批三文魚有數千件重逾數噸，成本價以百萬元（人民幣．下同）計，一旦超過保質期就只能做成凍品，但是急凍三文魚與新鮮三文魚已是兩種完全不同的價格。

雖然三文魚如今已獲我「正名」，但王剛坦言說不准何時才能恢復，「現在不只是三文魚，所有生鮮都背鍋，我們大龍蝦都停止進貨了，只剩下花蛤敢進貨，因為帶殼的死亡率低，「這次三文魚市場可能需要一年才能逐漸恢復。一些抗風險能力差的小商戶會退出三文魚的經營，資金雄厚的企業會留下來，不排除後期其他資本進入，行業會逐漸走向集中。」

北京一間商超將急凍海鮮產品全部封存。（路透社）

昆明要求銷毀切過三文魚的砧板

另一方面，「三文魚事件」使內地多地都有從嚴管管理海鮮銷售及加工，其中在雲南昆明五華區，該區市場監督管理局就提出，要求處理更換三文魚的用具，「特別是對砍切過三文魚的砧板進行消毒後，嚴格按照規定處理（銷毀）、更換新的砧板，並堅持每日消毒後再行啟用」。

吉林省延邊州等地則要求將所有三文魚產品全部下架，同時要求超市、餐飲行業暫停采購海鮮產品。黑龍江雙鴨山市的市場監督管理局亦有表明，一律禁止大型農貿批發市場及海鮮批發市場現場解凍生鮮加工，並一律禁止銷售進貨渠道不明和無檢疫檢驗證明的海鮮、肉類產品及其製品。

（綜合報道）