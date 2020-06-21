新冠肺炎｜內地疫苗應急標準出台　遇重大事件可啟動使用

中國新冠肺炎疫苗生產的應急標準已經出台。這意味着，如果出現特別重大公共衛生事件，中國已經可以啟動新冠病毒疫苗的緊急使用。

中國加緊研發新冠病毒疫苗（點圖放大）：

+ 4 + 3 + 2

6月20日內地媒體報道，國家衛健委、科技部、工業和信息化部、國家市場監管總局、國家藥監局等部門聯合印發《疫苗生產車間生物安全通用要求》，作為推動新冠肺炎疫苗生產的臨時性應急標準。

2020年的中國政府工作報吿曾明確提出，要加大疫苗、藥物和快速檢測技術研發投入，增加防疫救治醫療設施，強化應急物資保障。信息顯示，目前中國5個獲批開展臨床試驗的疫苗，有三個完成二期臨床試驗。

央視《今晚關注》節目6月20日播出對國務院聯防聯控機制疫苗研發專班專家組副組長、中國工程院王軍志院士的採訪。在節目中，王軍志透露，在疫苗有效性方面，中國生物武漢生物製品研究所研製的新冠病毒滅活疫苗的二期臨床試驗揭盲結果顯示，按照兩針間隔28天程序接種兩劑後中和抗體陽轉率達100%。

雖然二期臨床試驗初步提示本次研發的新冠疫苗安全有效，但王軍志也稱，保護率如何，還需要完成三期臨床試驗，也就是讓疫苗在流行區域完成一個流行周期的有效性測試。