北京疫情｜張文宏：疫情屬小範圍爆發　非秋冬季節第二波來臨

北京新冠肺炎疫情反彈，自6月11日北京新發地批發市場爆發新一輪疫情以來，截至6月20日，北京已錄得227宗本土確診病例。 上海新型冠狀病毒肺炎醫療救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏表示，秋冬季節肯定會爆發第二波疫情，不過這次北京疫情屬於小範圍爆發，不是秋冬季節的第二波疫情。

北京新發地批發市場爆發新一輪疫情。張文宏表示，這次北京疫情屬於小範圍爆發，不是秋冬季節的第二波疫情。（中新社）

據內媒《北京日報》21日報道，張文宏近日在浦江創新論壇的訪談節目上表示，他原來所說的第二波疫情是指世界範圍內的第二波，這將發生在秋冬季節，但很顯然夏天才剛剛開始，秋冬季節還未到，「這波疫情我們還不能認為是第二波的來臨」 。所謂的第二波一定要形成非常顯著的波峰，有一段時間的蔓延再下來。 張文宏判斷，「這次北京出現的疫情應該是一次比較突然的、小範圍的爆發，但是爆發力度目前仍在可控範圍內」。

張文宏又稱，「最早我們根據傳染病的傳染特性分析，如果第一波疫情不能得到完全控制，基本上經過一段時間的壓制以後會出現第二波疫情」。他認為，從世界範圍來看，全球總體疫情還在往上走，第一波還沒走完，現在說「第二波」，對於全球範圍而言還為時過早。

新發地市場相關重點區域及重點人群都要接受病毒檢測。（中新社）

張文宏表示，「我們希望國內疫情能夠（追求）接近零病例的策略，而不是絕對的零病例」。真正的零病例在目前全球疫情大蔓延的情況下，很難做到，因為疫情很容易從其他國家傳入。張文宏認為，今後可能還會在其他城市出現類似北京的情況，可能出現意想不到的散發或小規模的爆發。

（《北京日報》）