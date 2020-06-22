【中印衝突】針對高原低温缺氧環境　解放軍西藏軍區加強戰備訓練

自中印邊境發生激烈衝突後，中國解放軍便開始進行軍事操作，對邊境局勢呈備戰狀態。日前，西藏軍區某旅加大低温缺氧條件下的戰備訓練強度。

西藏軍區某旅加大低温缺氧條件下的戰備訓練強度（點圖放大）：

據中國軍方《解放軍報》6月21日報道，6月中旬以來，西藏軍區某旅駐訓地域遭遇雨雪，該旅黨委把握機會，利用複雜氣象條件組織戰備訓練，全員全裝接受實戰檢驗。

根據現場報道稱，該旅保障部門放棄遇濕易毀的靶紙，改用罐頭盒指示目標，槍手冒雨訓練，提高射擊精準度；炮手頂風作業，在風雨中快速捕捉目標。此外，該旅保障部門還研究高原寒區飲食規律，根據當日天候、訓練強度和體能需求精準調配伙食，確保官兵在戰備訓練中既保持體能體力，又處於健康狀態。

該旅負責人表示，持續雨雪練兵不輟，錘鍊了官兵的打贏能力。下一步，他們將轉場至海拔更高的陌生地域駐訓，加大低温缺氧條件下的戰備訓練強度，不斷提升部隊戰鬥力。

此前6月15日，中印雙方在邊境地區發生衝突，致印軍20人死亡。從官方渠道來看，印度軍方目前承認的，是印軍先有1名軍官2名士兵在衝突中死亡，隨後又有17名傷員在傷情惡化後死亡；解放軍這邊則主要強調了事情的責任問題，在於「印軍違背承諾，再次越過實控線非法活動，蓄意發動挑釁攻擊」。

對於印軍20名軍人死亡一事，有報道稱，首批報道中陣亡的三名軍人，從屍體和死亡位置看，主要是墜崖。加勒萬河谷地區大約有十多處是險峻的峭壁，黑夜中很容易失足墜崖。印度媒體也說上校是擁擠墜落受傷死亡。

第二批17人，很多是跳河導致凍死。印方報道說後續發現的士兵屍體中，相當多是被凍死的。他們在高原低温下導致休克，進一步造成死亡。