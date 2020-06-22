新冠肺炎｜中央軍委機關報批美政客「甩鍋」：表現之拙劣令人瞠目

新冠肺炎疫情持續，美國總統特朗普（Donald Trump）近日稱中國可能出於經濟動機讓新冠病毒傳播到境外。 中央軍委機關報《解放軍報》22日的文章表示，「疫情發生以來，全世界都看得很清楚，一些美國政客表現之拙劣令人瞠目。推諉『甩鍋』（意指推卸責任）、漠視生命、種族歧視、貧富懸殊……這些潛伏已久的美式『病灶』疊加發作，加劇了疫情在美國的迅速蔓延。」

美國《華爾街日報》6月18日刊登了該報17日對特朗普的專訪。在採訪中，特朗普稱，中國可能出於經濟動機讓新冠病毒傳播到境外，以動搖與之競爭的經濟體。但在被記者追問是否有情報證據顯示中國這樣做時，特朗普表示，自己並沒有獲得任何情報，「這只是我的感覺，他們可能那樣做了」。

美國新冠肺炎疫情仍很嚴峻，但特朗普政府將應對疫情不力的責任歸咎於中國。（AP）

談及武漢此前的大規模全民檢測，特朗普表示如果美國出現類似情況，他不會尋求如此廣泛的檢測。他還說，美國更多的檢測導致確診病例增加，「在很多方面，這讓我們看起來很糟糕」。

儘管美國疫情仍嚴峻，但美國政府並未放棄把責任推卸給中國。6月5日，特朗普就疫情警吿中國稱，美國將「認真思考」中國對冠狀病毒爆發的處理為何如此糟糕，並嘲笑這是中國送給世界「糟糕的禮物」；他於6月3日在接受採訪時表示，病毒傳遍了世界，卻沒能在中國傳開，真是「奇怪的事情」（strange deal）；早前的5月14日，特朗普還表示，在美中兩國達成第一階段貿易協議後不久後，新冠肺炎疫情就開始爆發，他對中國感到失望，並宣稱「切斷所有中美關係」。

此外，包括美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在內的多名美國政客不斷聲稱新冠肺炎「疫情源頭在中國武漢」，指責「中方沒有及時分享信息」。

對於美國的指責，中方多次回擊，中央軍委機關報《解放軍報》近日再發聲。該報22日的文章指出，「疫情發生以來，全世界都看得很清楚，一些美國政客表現之拙劣令人瞠目。推諉『甩鍋』、漠視生命、種族歧視、貧富懸殊……這些潛伏已久的美式『病灶』疊加發作，加劇了疫情在美國的迅速蔓延。」

文章稱，在新冠肺炎疫情這面「稜鏡」的折射下，美國一些政客近幾年來的真實面目和陰險圖謀更加暴露無遺：嫉恨中國快速發展，他們發動貿易戰，大肆揮舞加徵關税的大棒，屢屢升級貿易摩擦，引發全球市場劇烈波動；擔憂中國技術創新，他們挑起科技戰, 濫用所謂「國家安全」概念，變本加厲打壓制裁中國高科技企業，嚴重危及全球產業鏈安全。

同日，該報版面導讀題為「美國疫情的背後，先救人還是先救市？」的文章亦指，「美國高層的狂悖行為沒能遏制住疫情，反而充分暴露出美國制度資本至上的本性。多重危機相繼爆發，不僅警示世人『美式人權』已是病入膏肓，更使美國『殘酷資本主義』本性暴露無遺。」

在此前的5月20日至5月27日，《解放軍報》更以「鈞聲」之名連發8篇文章反擊美國「甩鍋」中國。第1至8篇的主標題分別為《向中國「潑髒水」用心險惡》《趁火打劫者必引火自焚》《「政治病毒」的源頭在哪裏》《「甩鍋者」砸了誰的鍋》《「紙牌屋」裏的醜陋病態》《別再「睜眼說瞎話」》《中國的月亮為何就不能「圓」》《撼山易，撼解放軍難》。

《解放軍報》強調，疫情是試金石，也是照妖鏡，「跳樑小醜越跳越引發人們的反感，越抹黑中國越抹不掉自身的『骯髒』」。美國險惡用心，是在為自己抗疫不力找「替罪羊」，暴露出流氓邏輯和霸權本質。中國民間輿論同樣對美國的行為感到不滿，炮轟美國的聲音成為主流，同時也宣揚中國的制度才是最佳體制。