中印衝突｜退休少將羅援：解放軍常與印軍衝突　每次都凱旋而歸

中印兩軍日前在邊界地區大打出手，導致近45年來最嚴重死傷，輿論認為兩國後續會有更大的軍事衝突。對此，解放軍鷹派退休少將羅援透露，解放軍在爭議地區經常與印軍發生肢體衝突，每次解放軍都不吃虧，凱旋而歸。

針對兩國對峙情況，羅援6月20日發文表示，在去年國慶閲兵的戰旗方隊中，有一面戰旗別具特色：上繡一隻威風凜凜的白老虎及「死打硬拼」4個大字，這就是在解放戰爭和抗美援朝戰爭中，以善打硬仗、打惡仗、打勝仗而著稱的「白老虎連」。如今，這種白老虎精神再次在中印邊境發威。

羅援表示，「我軍從來不打無準備之仗，不打無把握之仗，不做虧本生意。不打則以，打則必勝。這不是空話，是我經過到一線調研得出來的結論。」

羅援稱，「2015年8月，我有幸到中印邊境實地考察，親眼目睹了我們邊防官兵的戰備狀況和精神風貌，他們常備不懈，時刻準備打仗。在爭議地區，經常與印軍發生肢體衝突，每次我們都不吃虧，凱旋而歸。」

羅援最後表示，「這支部隊不知前身是哪支雄獅勁旅？但有一點敢肯定，必定是一支虎虎生威的鐵軍。『敢打硬拼』不僅是『白老虎連』的虎威，而且是中國人民解放軍的軍威，只可惜，印軍碰上了中國人民解放軍這隻山地猛虎，讓它領教了什麼是虎威。否則，它還真得以為自己是山中代王了。」

對於網絡輿論關注兩軍若發生大規模軍事衝突，哪方佔優勢，前南京軍區副司令員王洪光中將在6月19日表示，從三維地圖上看，加勒萬河谷最寬處不超過1,000米，最窄處只剩下河道，這種地形別談什麼迂迴、側擊、包抄，就是正面衝突，誰的火力強，誰能抗得住，誰的勝算就大。王洪光稱，根據相關視頻顯示，解放軍155口徑卡車炮和99A主戰坦克已經增援到一線，網友們大可放心。