湖北教授因爭議言論遭停止教學　官媒：傳播傷害民族感情的價值觀

內地作家方方早前出版描寫湖北疫情的《方方日記》，在網上引起爭議。湖北大學教授梁艷萍在網上發文力挺方方。不過，此後梁艷萍被人起底，指她支持港獨並曾質疑官方宣稱的南京大屠殺死亡人數。 20日，湖北大學方面通報稱，梁艷萍多次發表「涉日」、「涉港」等錯誤言論，在社會造成極為不良的影響，決定對其開除中國共產黨黨籍，並停止教學工作。官媒新華社21日發文，批評梁艷萍屢屢傳播傷害民族感情的錯誤價值觀。

官媒新華社21日刊發批評梁艷萍的「微評」，表示德高為師，身正為範。身負教書育人之責，卻屢屢傳播傷害民族感情的錯誤價值觀，如此行為，為害不小。大是大非面前，來不得半點含糊，該亮劍就得亮劍。講台神聖，是立德樹人之所，誰在民族大義問題上犯糊塗，終將自食其果。

6月20日，據湖北大學官網消息，學校當日召開黨委常委（擴大）會議，會議通報了對文學院教師梁豔萍的處理情況。通報指出，梁豔萍在社交網絡平台上多次發布、轉發「涉日」「涉港」等錯誤言論，嚴重違反黨的政治紀律和政治規矩，違反教師職業道德規範，在社會上造成了極為不良的影響。校方決定給予梁豔萍開除「黨籍」和記過處分，並取消其研究生導師資格，停止教學工作。

梁豔萍悼念在香港反修例運動中墜樓身亡的香港科大學生周梓樂。（網絡圖片）

梁豔萍微博帳號名為「漫遊者粒子」。她被檢舉曾發布多條「錯誤言論」，如她在2019年11月8日發文悼念在反修例運動中墜樓身亡的香港科大學生周梓樂，祝他「一路好走」；同年10月5日，梁艷萍發表一張戴著黑帽黑口罩的自拍照，也被解讀為聲援香港示威者；此外，梁豔萍還曾質疑官方宣稱的南京大屠殺死亡人數，她稱：「你把三十萬的名單拿出來啊？你說三十萬就一定要承認是三十萬，有這樣的道理嗎？」

梁豔萍曾質疑官方宣稱的南京大屠殺的死亡人數。（網絡圖片）

梁豔萍言論曝光後，引發大量網民抨擊，許多網民要求湖北大學校方對其做出開除處理；不過，亦有聲音稱，梁豔萍的言論沒多大問題，認為是網民搞「文字獄」。

梁豔萍被處分後，方方發微博狠批校方。（微博@方方）

梁豔萍在被開除黨籍後，方方在微博第一時間作出回應，稱湖北大學給中國丟臉了。方方發文指，極左團隊和「網絡流氓」綁架了湖北官方，綁架了湖北大學，綁架了宣傳部門，綁架了出版部門……「我要看看，同時也請大家看看：你們會不會綁架所有大學，你們會不會綁架所有部門，你們會不會綁架整個中國，你們會不會綁架以億而計的中國人」。

方方表示，想對梁豔萍說，文革中冤案很多，後來全平反了。「你且忍一忍，遲早會有平反的一天。但是，請你一定記下那個強行要處理你的官員的姓名。以後你的文章裏以及我們的文章裏，不能少了這個人。讓歷史記住你的同時，也記住他。」

方方還指出，還要再一次大聲說：「極左就是禍國殃民式的存在！中國如果任由極左團伙這樣囂張橫行，如果任由他們集結團隊以低劣手段，惡意打擊和構陷個人，如果任由他們反常識反文明反人類的行為得逞，改革不可能繼續，中國沒有未來。」最後，方方表示，「極左團伙和蛆塊鏈的所有蛆們，趕緊去投訴吧，趕緊去找你們認識的某些網管官員並抱着他們的大腿哭喊着舉報吧。除了這個，你們還會幹什麼？」方方目前已經刪除了該評論。