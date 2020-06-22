栗戰書：未來立法工作任務重、節奏快將成常態

中國人大網今日公告，全國人大常委會委員長栗戰書6月20日主持13屆全國人大常委會第19次會議閉幕會。會議共審議6件法律草案，通過其中3件。會議初次審議香港特別行政區維護國家安全法草案。 根據計劃，2020年全國人大常委會繼續審議的法律案有12件，初次審議的法律案有29件。栗戰書稱，未來立法工作任務重、節奏快將成常態，並提出五大原則。

6月20日，十三屆全國人大常委會第十九次會議在北京人民大會堂閉幕。栗戰書主持會議。（新華社）

2020年6月1日，十三屆全國人大常委會第五十八次委員長會議審議通過調整後的全國人大常委會2020年度立法工作計劃。6月20日，調整後的立法工作計劃對外公佈。根據計劃，2020年全國人大常委會繼續審議的法律案有12件，包括未成年人保護法（修改）、預防未成年人犯罪法（修改）等；初次審議的法律案有29件，包括國旗法（修改）、國徽法（修改）、個人信息保護法、數據安全法、社會救助法等。

計劃提出，根據《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定》，加快制定香港特別行政區維護國家安全的相關法律。按照到2020年完成落實稅收法定原則立法工作任務以及有關改革的要求，列入2019年度立法工作計劃、尚未提請審議的立法項目，立法條件成熟的，適時安排審議。

栗戰書在6月20日主持13屆全國人大常委會第19次會議閉幕會時表示，從國家層面建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，是堅持和完善「一國兩制」制度體系的重大舉措，是保證香港長期繁榮穩定、「一國兩制」事業行穩致遠的治本之策，充分考慮維護國家安全的現實需要和香港特別行政區的具體情況，要根據常委會審議提出的修改意見，修改好、完善好這部法律。

栗戰書指出，當前和今後一個時期，立法工作任務重、節奏快、要求高成為常態。一要深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，堅持黨中央對立法工作的集中統一領導，確保黨的路線方針政策通過法定程序成為國家意志。二要堅持人民至上，切實做到立法工作依靠人民、造福人民、植根人民。三要立足體系建設，著眼於發揮制度整體功效，不斷增強法律制度的系統性、整體性、協同性。四要把握好立法質量和效率的關係，以良法促進發展、保障善治。五要發揮人大在立法工作中的主導作用，充分調動各部門各方面的積極性主動性創造性，圍繞中心，服務大局，加強組織協調，形成工作合力。