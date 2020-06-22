重慶落馬廳官張曉江案披露：家庭支出過億　被查仍收招嫖信息

曾在3年前落馬的重慶市武隆區政協原主席張曉江受賄細節獲公開披露。

綜合媒體6月22日報道，12309中國檢察網近日發佈《張曉江受賄、鉅額財產來源不明案起訴書》（以下簡稱起訴書）。

檢方指控，2010年至2016年，被吿人張曉江利用職務便利，索取或非法收受他人財物共計人民幣4,400餘萬元。同時，張曉江的家庭財產、支出共計人民幣超1億元人民幣，其中3,500餘萬元人民幣不能說明來源。

2017年1月，剛剛當選武隆區政協主席的張曉江被群眾舉報存在「長期性騷擾女下屬」等問題。（網上圖片）

值得一提的是，張曉江被查，最初由其生活作風問題牽出。《中國紀檢監察報》曾報道，2017年1月，剛剛當選武隆區政協主席的張曉江被群眾舉報存在「長期性騷擾女下屬」等問題。面對紀檢部門的初步核查，他矢口否認生活作風有問題，執紀人員卻在其手機裏發現定向招嫖信息和大量淫穢視頻。

2018年，重慶市紀委以「一棵徹頭徹尾的『爛樹』」為題發布張曉江案件警示錄。其中提到，在反腐敗高壓態勢下，他思想墮落、經濟貪婪、生活腐化、作風專橫一樣都不落下，性質之惡劣，令人咋舌。

公開資料顯示，張曉江出生於1962年，重慶涪陵人，曾任重慶市江津區副區長、濱江新城管理委員會書記（兼），江津區委常委、常務副區長，武隆縣政協黨組書記，武隆區政協黨組書記，武隆區政協黨組書記、區政協主席等職，2017年1月21日落馬。

同年10月，張曉江被雙開。重慶市紀委通報，張曉江嚴重違反政治紀律，對抗組織審查，搞封建迷信活動；違反組織紀律，不如實報吿個人有關事項，在組織函詢時不如實說明問題；違反生活紀律，利用職務上的便利為他人謀取利益並收受鉅額財物，涉嫌受賄犯罪。

通報還指出，張曉江身為黨員領導幹部，政治上不忠誠，經濟上貪婪，道德上敗壞，世界觀、人生觀、價值觀嚴重扭曲，長期亦官亦商，官商勾結，大肆攫取鉅額經濟利益，嚴重破壞當地政治生態，系黨的十八大後仍不收斂、不收手的典型，性質惡劣，影響極壞。

據內媒澎湃新聞消息指，張曉江受賄時間集中在2010年至2016年，也就是在江津區任職期間。其受賄行為多涉及和商人間的利益往來，包括高息放貸。

落馬之前，擁有鉅額財富的張曉江過着無比奢華的生活。

《中國紀檢監察報》曾報道，張曉江平常所戴的眼鏡價值6萬元人民幣，喝酒只喝茅台，抽煙只抽中華，衣服非名牌不穿，相機非高檔不玩，連家裏洗鍋洗碗都全部用礦泉水。他長期在濱江新城管委會職工食堂宴請親朋好友，專門聘請廚師製作他喜歡吃的一種麪點，一年公款消費紅酒30餘萬元人民幣。

2018年，重慶市紀委發佈《一棵徹頭徹尾的「爛樹」——武隆區政協原黨組書記、主席張曉江案件警示錄》，對該案進行剖析。

中紀委機關報曾花了一整版批張曉江： 存大量淫穢視頻，辦公樓裡建KTV。（網上圖片）

其中，還節選了張曉江懺悔書部分內容。「我就是喪失了理想信念，出現信仰迷茫和精神迷茫，沒有堅持正確的世界觀、人生觀和價值觀，面對不良思想的干擾和腐蝕、面對形形色色的糖衣炮彈、面對個體老闆的『圍獵』，我沒有經受住風險和考驗，倒在了金錢和美色的墳墓裏。」張曉江曾這樣表示。

2018年4月，重慶市人民檢察院第二分院就張曉江涉嫌受賄罪、鉅額財產來源不明罪一案提起公訴。

檢察機關認為，張曉江為他人謀取利益，索取或者非法收受他人財物共計人民幣4460多萬元、美元1萬元，應當以受賄罪追究其刑事責任。同時，其財產、支出明顯超過合法收入價值人民幣逾3529萬元，差額特別巨大，不能說明來源，應當以巨額財產來源不明罪追究其刑事責任。目前張曉江的具體獲刑情況尚未公開披露。