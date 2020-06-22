全國人大常委會僅隔一周再開會　內地公眾號：意義格外重大

6月20日上午，十三屆全國人大常委會第十九次會議閉幕。當天下午，在人民大會堂，全國人大委員長栗戰書主持委員長會議，決定十三屆全國人大常委會第二十次會議6月28日至30日在北京舉行。 一般每兩個月舉行一次的全國人大常委會會議，這次卻僅隔一周再次召開。《北京青年報》的微信公眾號政知君形容，「意義格外重大」。

據中國人大網此前報道，全國人大常委會會議一般每兩個月舉行一次，通常都在雙月的下旬，會期約在一周左右。如有特殊的需要，經委員長會議決定，可以臨時召集常委會會議。

6月20日，全國人大委員長栗戰書主持委員長會議，決定十三屆全國人大常委會第二十次會議6月28日至30日在北京舉行。（新華社）

《北京青年報》的微信公眾號政知君形容，臨時召開的會議議題都「格外重要、意義格外重大」。

據報道，「有特殊的需要」而開會的情況不時出現。比如2016年9月13日，十二屆全國人大常委會第二十三次舉行會議，那次會議專門處理「遼寧拉票賄選案」有關問題。上一次會議於8月29日召開，也就是說，兩次會議之間僅半個月。

2018年1月29日，十二屆全國人大常委會第三十二次會議，決定將全國人大常委會關於提請審議憲法修正案草案的議案提請十三屆全國人大一次會議審議。而對上一次人大常委會會議於2017年12月24日召開，相隔一個月左右。

2018年7月9日，十三屆全國人大常委會舉行第四次會議，聚焦「大氣污染防治」。那次會議召開前，第三次會議剛於2018年6月22日閉幕，相隔不到三周。

港版國安法在全國人大會議上通過之後，由全國人大常委會開會審議後，再交付表決。（中新社）

港版國安法或月底人大通過

據《新華社》報道，6月20日的委員長會議建議，十三屆全國人大常委會第二十次會議將審議專利法修正案草案、未成年人保護法修訂草案、出口管制法草案；審議全國人大常委會委員長會議關於提請審議刑法修正案（十一）草案的議案、關於提請審議行政處罰法修訂草案的議案、關於提請審議數據安全法草案的議案等。

20日閉幕的十三屆全國人大常委會第十九次會議完成了對港版國安法的第一次審議，主要內容包括中央在香港設立維護國家安全公署，香港設立維護國家安全委員會等。

據《香港01》報道，來自北京消息指，除非有重大關鍵工作未完成，否則人大常委會將於月底的會議完成國安法審議工作，意味國安法很可能趕及「七一」、香港回歸23周年之際生效。

全國人大常委譚耀宗接受《香港01》查詢時表示，程序上委員長會議可於28日加入審議國安法議程，如人大常委對草案沒大意見，可交由委員長會議決定提交表決。港區人大代表葉國謙相信，月底的人大常委會「百分百」通過國安法草案，認為「審兩次已足夠」。