【新冠肺炎】內地學者：中日應加強區域合作　遏制美國傷害亞洲

上海外國語大學東亞研究中心主任武心波今日（23日）在內媒《澎湃新聞》發文表示，在新冠病毒還在不斷肆虐全球，疫情下中美關係緊張的當下，加強中日區域合作不僅十分迫切，而且意義重大。

中美關係交惡，美國總統特朗普多次指責中國方面散布虛假信息，應為疫情蔓延負上責任。（資料圖片）

文章題為「遏制美國霸權傷害亞洲，後疫情時代中日應加強區域合作」。文章指，疫情不僅沒能緩和中美關係，而且還使得當前中美矛盾、衝突愈演愈烈。美國的目的是終結世界經濟中心向東方轉移的進程，終結中國崛起的進程，終結亞洲整體性崛起的歷史進程。

文章稱，中國可以亞洲為戰略依托，與美國展開戰略周旋，形成一定戰略均勢和戰略制衡，以遏制美國霸權對亞洲的傷害。這樣做，既符合大國的戰略利益和戰略訴求，同時加強中日區域合作，共同推動亞洲區域一體化，也符合日本和亞洲各國的長遠利益。

文章指，強化地區性相互依存，推動亞洲一體化，可以確保權力向亞洲的平穩轉移，以防以中美脫鉤的名義來阻止權力的東移；可以確保已有的分工合作局面，化解產業鏈去中國化給整個東亞地區帶來的巨大的政治風險；可以藉助東亞地區一體化的力量來抵消中美脫鉤論的負面影響，以避免其對地區經濟所可能造成的混亂和可能帶來的傷害。文章又稱，加強區域合作，可以做好共同迎接全球經濟大蕭條時代到來的準備。

文章稱，中日當從亞洲大局出發，加強中日韓合作，推動年內達成RCEP（區域全面經濟夥伴關係協定），以及以CPTPP（全面與進步跨太平洋夥伴關係協定）為平台加強合作，共同打造亞洲命運共同體。