史海鉤沉│吸取毛澤東單方後撤教訓 　中印邊界博弈鄧小平不再讓步

中印邊界全長約1700公里，分西、中、東三段。西段長600公里，中段長450公里，東段長650公里。且每一段邊界上都有爭議領土。爭議領土12.5萬平方公里，其中印度佔領與實際控制面積9.2萬平方公里（見下圖）。

邊界問題是中印關係的最大困難和障礙。印度堅持以歷屆中國政府從未承認的「麥克馬洪線」為邊界，並在軍事上推行「前進政策」，蠶食中國領土，挑起邊境流血衝突。1962年10月，中國被迫進行自衛反擊戰。

1962年中印戰爭中的解放軍士兵。（網絡圖片）

中印戰爭後，中印雖未斷交，但雙方撤回了大使，幾乎斷絕了一切來往。直到1976年才恢復互派大使，1977年恢復直接貿易和人員互訪。

1979年2月，印度外長瓦傑帕伊（Atal Bihari Vajpayee）訪華，這是中印戰爭17年後兩國政府間第一次高級接觸。值得一提的是，瓦傑帕伊後來三度出任印度總理並推動印度擁有核武器。

中國領導人鄧小平在會見瓦傑帕伊時指出：「中印兩國應該求同存異，邊界問題可以通過友好協商，互諒互讓，公平合理地一攬解決」。針對中印邊界爭端，鄧小平根據毛澤東、周恩來當年確定的方針提出「一攬子解決方案」，向瓦傑帕伊提出：中國在東段讓，印度在西段讓。鄧小平同時還表示，話又說回來了，如果我們這一代人達不成協議，讓下一代人解決。

1979年2月，中國領導人鄧小平會見訪華的印度外長瓦傑帕伊。（網上圖片）

鄧小平提出的「一攬子解決方案」，其實就是1960年4月，時任中國總理周恩來專程前往新德里，建議中印在東西段以互諒互讓方式解決邊界問題，但遭印度開國總理尼赫魯（Jawaharlal Nehru）斷然拒絕的方案。尼赫魯的原話是「邊界問題上不存在物物交換」。

1979年，中國改革開放剛剛起步，鄧小平對中印邊界問題的這一表態，主要考慮到中國的戰略全局和改革開放的需要。一時談不成，就擱置爭議，中印之間維持一個長期的和平局面，有利於國家的安寧和建設，符合中國長遠的根本利益。

1982年10月，鄧小平在會見印度社會科學理事會代表團時，再次提出「一攬子解決方案」。「你們讓一點，我們讓一點。」鄧小平說：「因為這是歷史遺留下來的問題，你們有人民感情的問題，我們也有人民感情的問題。只有採取『一攬子解決』的辦法，才有可能各自說服自己的人民。」

瓦傑帕伊訪華後，中印於1981年開始進行曠日持久的邊界談判，但始終沒有取得進展。2003年中印建立邊界問題特別代表會晤機制，制定「三步走戰略」：首先明確解決邊界問題的指導原則，再確立落實指導原則的框架協定，最後在地面上劃界立樁。至2019年12月，中印邊界問題特別代表已經舉行二十二次會晤。在此期間，中印於2005年4月簽訂了《關於解決中印邊界問題政治指導原則的協定》，走出了「三步走戰略」的第一步。

2003年中印建立邊界問題特別代表會晤機制，制定「三步走戰略」。（資料圖片）

對於中印邊界爭端問題，參加過談判的中國駐印度前大使周剛曾說：「目前的癥結在印度方面。」印度在邊界問題上有一個方針：東段和中段我佔着是我的，西段你佔着，也應該歸還我，最多是與中國在西段討論「互諒互讓」。這實質上是要中國單方面再做一些讓步。

1959年11月，中國建議中印兩國軍隊從實際控制線各自後撤20公里，脱離武裝接觸，避免邊界衝突。在尼赫魯拒絕後毛澤東決定中國軍隊單方面後撤20公里。1962年中印戰爭後，中國又在大獲全勝的情況下，全線主動停火併後撤20公里，中國軍隊後撤後，印軍捲土重來，侵佔藏南。

觀察家們注意到，在中印邊界問題上，印度有必要從全局和戰略的高度，對原有的立場做出有意義的調整。特別是在東段，如果印度還是堅持以往的立場，和「麥克馬洪線」差不多，曾經吃過大虧的中國政府和人民是絕對不可能答應的。正如鄧小平生前所說，你讓一步，我也讓一步。不可能單方面讓步的。