新冠肺炎｜武漢難屬控政府隱瞞疫情索賠200萬　當地法院拒立案

武漢市民張海的父親早前在醫院感染新冠肺炎不幸離世，他認為當局隱瞞疫情導致悲劇發生，日前決定起訴湖北省政府、武漢市政府、武漢市中部戰區總醫院，要求賠償約200萬（人民幣，下同）。 不過，武漢市中級法院近日表示，起訴不符合條件，故不立案。

張海本月10日寄發4份訴狀到武漢市中級法院，不過武漢市中級法院近日表示，起訴不符合條件，故不立案。（自由亞洲電台）

張海本月10日寄發4份訴狀到武漢市中級法院，控告政府隱瞞疫情。不過，武漢市中級法院17日（上周三）告訴張海不會立案。張海表示，武漢市中級法院的工作人員打電話對他說，起訴不符合條件，不立案。他詢問對方怎麼不符合，對方卻要他自己研究法律。

美媒自由亞洲電台22日報道指，張海當時曾問對方為何不給書面通知，對方則稱「口頭通知就行了」。張海表明不會放棄以法律維護自身權益，又指武漢市中級法院的口頭通知是無效的，要投訴法院不作為，下一步要將武漢市中級法院加進行政訴訟。

張海（右）和父親合影。（自由亞洲電台）

中國民間公益組織長沙富能聯合創辦人楊占青指出，按照行政訴訟法規定，法院立案還是不立案，都應當裁定，裁定就是書面告知，現在武漢市中級法院的做法明顯違法。他說，武漢市中級法院程序不當，按照行政訴訟法，張海可以向上級法院起訴武漢市中級法院的法官。

據早前報道，張海的父親是解放軍老兵，於2020年1月意外骨折。為報銷醫藥費，他把父親從廣東送回武漢動手術，不過，他父親此後在醫院感染新冠肺炎病逝。

張海認為，父親染病與醫院沒有妥善提供防疫保護有關。若不是當局隱瞞疫情，他不會帶着父親到武漢，因此起訴武漢市政府、湖北省政府、武漢市中部戰區總醫院，索償約200萬元。

（綜合報道）