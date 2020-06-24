【史海鉤沉】中國前駐印大使：1962年戰爭中國目的是反擊印度挑釁

中印兩國1962年曾發生邊境戰爭，中國軍隊越過喜馬拉雅山，打到中印傳統邊界線附近。然而在取得節節勝利的形勢下，中國突然單方面宣布停火併後撤，放棄了已經收復的藏南地區。

從中印邊境後撤20公里，是當時中共領袖毛澤東的決策。有觀察家稱，在國共內戰問題上，毛澤東曾以「宜將剩勇追窮寇，不可沽名學霸王」自許，在中印戰爭問題上，毛澤東似乎當了一次「霸王」，給繼任者留下了一個至今難以解決的大難題。

1962年中印戰爭中，解放軍戰士在衝鋒。（網絡圖片）

關於中國撤軍，中國前駐印度大使裴遠穎曾表示，「當時各方都很驚訝，因為這種做法軍事史上還沒有發生過。到今天為止，很多人都有疑問，中國為什麼錯失這個收回藏南的最好機會。」

裴遠穎認為，中國當時面臨的形勢是：第一，國際上有壓力。當時一些西方國家趁機掀起反華浪潮，蘇聯支持印度，不少中小國家也同情印度。第二，經濟上有困難。中國當時剛剛經過三年困難時期（即三年大饑荒），一場曠日持久的戰爭將給國民經濟的恢復造成拖累。第二，補給上有障礙。從內地到藏南的補給線要翻越喜馬拉雅山，在當時的交通運輸條件下，保障這條補給線極為不易。

裴遠穎還提到，這些都不是中國撤軍的主要原因，中國發起中印戰爭的目標不是收復藏南，而是反擊印度在邊境的挑釁。從戰略上看，中國當時的主要威脅是美國和西方，對印度還是要爭取的，如果繼續留在藏南，等於又開了一條戰線。

1962年中印戰爭中，投降的印度士兵。（網絡圖片）

裴遠穎說：「中國主動撤軍，不僅宣示了中國通過和平談判而不是使用武力解決邊界問題的誠意，停止中印邊界衝突，而且為以後恢復關係留下了一線生機。而且，這種高姿態也有利於爭取中小國家，反擊西方國家的反華讕言。」

中國外交部2008年解密的外交檔案佐證了裴遠穎關於「高姿態」的說法。1963年1月的一份中印戰爭檔案寫道：為了爭取和平解決中印邊界問題，中國邊防部隊不僅主動停火、主動後撤，而且還把戰鬥中繳獲的軍用物資主動交還給印度方面。1962年12月，中國政府兩次照會印度政府表示，中印邊界問題應當通過和平方式而不應當通過武力解決，希望中印邊境衝突不要再起。

中國前駐印度大使裴遠穎。（網絡圖片）

可是，「中國方面採取的每一個善意行動，至今都沒有從印度方面得到積極的響應。相反，卻往往遭到印度政府的歪曲和污衊，稱中國的自衛反擊戰是一場『侵略戰爭』。」

但是，中國政府也對未來寄予希望：「中印邊界問題總是要和平解決的，希望印度政府改變蓄意敵視中國的態度。」

然而，印度沒有和平解決中印邊界問題的打算，也沒有改變改變敵視中國的態度。1972年，印度將東北邊境特區改為阿魯納恰爾中央直轄區，1986年升格為邦，次年成立「阿魯納恰爾邦」，完成吞併中國藏南的全部法律程序。另一方面，印度還以「中國威脅論」為藉口，大力發展核武器，並揚言在國家安全受到威脅時將隨時使用核武器。