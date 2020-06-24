中印衝突｜印度官員稱中方至少40名官兵死亡　中國外交部：假信息

中國和印度近期在位於拉達克有主權爭議的地區發生衝突，印軍20死76傷。印度交通部長V. K.辛格（V. K. Singh）6月20日表示，中國解放軍死亡人數逾40人，比印方多一倍；但他沒提供證據。 中國外交部發言人趙立堅23日表示，「中方至少有40名官兵死亡」是虛假信息。

據稱解放軍在中印衝突中使用了自製的「狼牙棒」，遭印度指責「太殘暴」，請點擊放大瀏覽：

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趙立堅表示，一些印度媒體報道印方官員的話稱，中方至少有40名官兵死亡，「我可以負責任地告訴你，這是虛假信息」。

據早前報道，《印度斯坦時報》6月21日發布V. K.辛格的訪問，這位曾任陸軍總司令的官員說：「如我們損失20人，他們那方被殺者多逾一倍。中國隱瞞數字。它在1962年（中印邊境戰爭）也是這樣，它不接受那些傷亡（事實）。」

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中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進在微博就中國軍人在加勒萬河谷地區與印軍肢體衝突中的傷亡情況發文，稱中國人很關心，印度媒體也很關心，還有印度同行向他私下打聽。但中方為什麼沒有公布數字？據他理解，是中方不想讓兩國民眾對雙方傷亡數字進行對比，從而刺激兩國公眾的情緒。這是北京的善意。他呼籲網民們相信中國政府和解放軍處理邊界問題的能力。不要聽信任何來自境外對中方傷亡人數的傳言。

趙立堅23日又表示，22日中印兩國邊防部隊在邊境地區舉行了第二次軍長級會晤，這也是6月15日加勒萬河谷事件發生後的首次軍長級會晤。

趙立堅稱，此次會晤的舉行表明中印雙方希望通過對話磋商妥處分歧，管控事態，緩和局勢。會晤期間，雙方在第一次軍長級會晤共識的基礎上，就當前邊境管控中的突出問題，坦率深入地交換了意見，同意採取必要措施推動事態降溫。雙方還同意將保持對話，共同致力於促進邊境地區的和平與安寧。

（綜合報道）