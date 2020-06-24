新冠肺炎｜鍾南山：今冬明春疫情不會消失　北京疫情源頭不明朗

中國工程院院士、國家衛健委高級別專家組組長鍾南山23日（周二）表示，在「今冬明春」交際時，預計新冠肺炎疫情仍不會消失，但不會像第一波疫情般在全世界範圍出現這麼大的爆發。

北京市西城區新街口街道對轄區內居民進行核酸檢測。（中新社）

鍾南山接受《廣東廣播電視台》專訪時表示，雖然預計一段時間內新冠肺炎疫情仍不會消失，但不會像第一波疫情般在全世界範圍出現這麼大爆發。他舉近期北京爆發的疫情為例，雖然出現疫情的源頭「還不是那麼明朗」，但已經比武漢明朗得多。中國能做到追蹤病人，讓疫情不再發生。

鍾南山表示，為控制疫情，必要時短期的措施是需要的，如中小學停課、大學暫時不復課、航班減少這類短期措施，仍需採用強力措施控制疫情。

除了「防人」 還要注意「防物」

此外，針對北京近期發生的聚集性疫情，鍾南山接受央視訪問時表示，由於採取強化核酸檢測和對病例細緻的追蹤等強有力措施，北京的疫情目前得到了有效控制。

鍾南山表示，除了「防人」，還要注意「防物」。這一次北京疫情中，在市場裡檢出了病毒，可能涉及一些受污染的凍肉凍魚，所以要注意各地輸入的食物，現在加強對各種各樣的環境及食物的檢測，是非常應該的。

據國家衛健委通報，23日內地新增新冠肺炎確診病例12宗，其中境外輸入病例3宗（上海2宗，陝西1宗），本土病例9宗（北京7宗，河北2宗）。

（綜合報道）