【港版國安法】駐英大使劉曉明：滙豐太古等英企支持立法

中國駐英大使館刊登劉曉明23日（周二）在英國議會跨黨派中國小組網絡座談會發表的主旨演講，劉曉明表示中英關係當前一個突出問題是香港問題，並批評英國一些人不時對香港事務指手畫腳，干涉中國內政。 劉曉明又指，港區國家安全法立法得到香港絕大多數民眾擁護，亦得到滙豐、渣打、太古及怡和等英國企業支持。

劉曉明23日（周二）在英國議會跨黨派中國小組網絡座談會發表主旨演講。（中國駐英大使館網站）

劉曉明的主旨演講題為《在變局中堅守，在合作中共贏》。劉曉明表示，英國仍有一些人沉浸在「殖民時代」，還不時對香港事務指手畫腳，干涉中國內政。兩會期間全國人大審議通過了香港國家安全立法的決定，一些人頻頻惡言相向、說三道四，中方對此堅決反對。

劉曉明稱，這次立法得到香港絕大多數民眾的擁護，得到匯豐、渣打、太古、怡和等英國企業的支持，亦得到世界上很多主持公道正義國家的讚賞和聲援。他指出，英國在香港有30多萬公民、700多家企業，香港保持繁榮穩定不僅符合中國的利益，也符合英國的利益。他呼籲英國議員認清大局和大勢，客觀、公正、理性地看待香港國安立法。

英國議會跨黨派中國小組23日舉辦網絡座談會。（中國駐英大使館網站）

在華為問題上，劉曉明表示，華為問題關係到英國支持自由貿易和開放合作的國際形象、關係到中資企業及其他外資企業對英國的信心的問題。他希望英國從本國利益及中英關係大局出發，堅持獨立判斷和自主決策，繼續為包括華為在內的中資企業，在英國提供開放、公平、透明及非歧視的營商環境。

劉曉明又稱，一些英國政客把人權問題政治化，搞「雙重標準」。他稱，搞「麥克風式外交」無助於解決矛盾和分歧。中國願在平等和相互尊重原則基礎上，以開放、坦誠、包容、合作的態度與各方進行建設性對話，但堅決反對充滿傲慢與偏見的抹黑和指責。雙方應利用中英人權對話機制，就共同關心的議題開展建設性對話。

（中國駐英大使館網站）