【史海鉤沉】中共歷代領導人出席紅場閲兵：毛澤東江澤民最出彩

俄羅斯因新冠肺炎疫情而延期舉行的衛國戰爭勝利75周年紅場閱兵，在6月24日登場，時隔5年後中國解放軍儀仗隊再次參加俄羅斯的勝利日閱兵活動。

圖為2020年6月24日，中國軍人參加紅場的衛國戰爭勝利75周年閱兵儀式。（Getty）

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蘇聯時期，莫斯科紅場每年一般舉行兩次閲兵。一是5月9日衛國戰爭勝利日閲兵，二是11月7日十月革命紀念日閲兵。紅場閲兵有邀請外國領導人出席的傳統。中共歷代領導人毛澤東、鄧小平、江澤民、胡錦濤、習近平都曾應邀出席。

1957年11月7日，蘇聯舉行慶祝十月革命40周年紅場閲兵，毛澤東率領中國黨政代表團出席，後來成為中共第二代領導人的鄧小平，作為團員出席。中蘇交惡後，中共領導人不再出席紅場閲兵。

蘇聯解體後，俄羅斯國家杜馬於1995年通過有關永久紀念衛國戰爭勝利日的法令，規定每年5月9日舉行閲兵。

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1995年5月9日，俄羅斯舉行世界紀念反法西斯戰爭勝利50周年紅場閲兵，江澤民應邀出席。2005年和2010年，胡錦濤兩次應邀出席俄羅斯衛國戰爭勝利日紅場閲兵。

2015年，習近平應邀出席俄羅斯紀念衛國戰爭勝利70周年紅場閲兵。這一年，中國首次派出由102人組成的儀仗方隊參加紅場閲兵。

2015年5月9日，俄羅斯舉行紀念衛國戰爭勝利70周年盛大慶典。中國國家主席習近平和來自世界約20個國家和地區及國際組織領導人出席慶典。這是習近平和夫人彭麗媛同普京等領導人出席紅場閱兵儀式。（新華社）

公開資料顯示，中共領導人出席紅場閲兵，大多數是禮節性的，值得記載的故事並不多。其中，毛澤東1957年出席那次最隆重，代表團團員宋慶齡、鄧小平、彭德懷、李先念、烏蘭夫、陸定一、陳伯達、楊尚昆、胡喬木、郭沫若等人。

1957年毛澤東（左三）訪問蘇聯參加紅場閱兵。（網上圖片）

毛澤東在蘇聯停留了20天，下榻克里姆林宮，住在沙皇的房間。毛澤東出席了六十四國共產黨和工人黨代表會議，並在莫斯科大學禮堂接見了中國留蘇學生代表，表達了「希望寄託在你們身上」的期盼。

另外，江澤民紅場閲兵受冷遇，秀俄語逼俄羅斯總統葉利欽（BorisYeltsin）就範之事也值得一提。

1995年紅場閲兵當晚，克里姆林宮舉行慶祝宴會。俄方禮賓官吿訴中方人員，上午在莫斯科衛國戰爭紀念館揭幕儀式上講過話的領導人就不再致祝酒辭。可是宴會開始不久，主持人便邀請已在紀念館揭幕儀式上講過話的美國總統克林頓（Bill Clinton）、法國總統密特朗（Francois Mitterrand）和德國總理科爾（Helmut Kohl）等人上台講話。

對此，江澤民有些不悦。他拒絕了主人提議的「乾杯」，並找人向葉利欽的辦公廳主任提出致祝酒辭的要求。然而，對方沒有答應，並撤走台上的麥克風，準備表演節目。此時，江澤民起身走近葉利欽，直接用俄語說：「我希望代表中國講幾句話。」葉利欽當即應允，並招手讓禮賓官過來，做了佈置。

1995年5月9日，江澤民在莫斯科出席衛國戰爭紀念館揭幕儀式時發表講話。（新華社）

見到立式話筒被重新拿回舞台，全場一片肅靜。江澤民走到話筒前說：「我代表中國政府和人民，向所有為反法西斯戰爭勝利做出貢獻的國家和人民表示熱烈的祝賀，向曾經支持和援助過中國人民抗日戰爭的國家和人民表示衷心的感謝和深切的敬意。中國政府和人民願同世界各國人民一道，為建設一個和平、發展、繁榮的新世界而奮鬥。」

講話簡要明瞭，據《為了世界更美好——江澤民出訪紀實》一書記載，贏得了全場熱烈的掌聲。事後，江澤民吿訴中方人員，我是中國人民的代表。在這樣的場合，決不能沒有中國人民的聲音！