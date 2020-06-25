新修《武警法》：中央軍委收權　海警列武警序列

全國人大常委會6月20日，通過了《中華人民共和國人民武裝警察法》（《武警法》）修訂版。依照新版《武警法》，武警部隊不再由國務院領導，而是「由黨中央、中央軍事委員會集中統一領導」。此外，武警序列中增加了海警部隊，功能也增加了「海上維權執法」，在戰時會接受中央軍委或解放軍戰區指揮。

相較於2009年版，新版《武警法》增加了不少條文，字數由以前的3300字增至5300多字。

從政治層面看，新版《武警法》最大的改動是武警指揮體系的改變，舊版《武警法》寫明武警部隊「由中國國務院、中共中央軍委領導，實行統一領導與分級指揮相結合的體制」，而新版《武警法》則寫明武警部隊「由黨中央、中央軍事委員會集中統一領導」。

武警上海總隊執勤第二支隊特戰隊員冒雨進行體能訓練。（資料圖片/中新社）

對這一變動，事實上，早在4月26日，武警部隊司令王寧在作《人民武裝警察法》修訂草案說明時就已闡明。王寧當時指出，現行涉及武警的法律自2009年8月27日頒佈以來，已不能適應形勢發展，需要重新修訂完善；而需要重新修訂的直接原因是武警已完成改革，2017年12月，中央決定調整武警領導指揮體制，劃歸中共中央、中共軍委集中統一領導，實行「中共軍委—武警—部隊」領導指揮體制，歸軍委建制，不再列國務院序列。

此外，新版《武警法》第四條規定：「人民武裝警察部隊擔負執勤、處置突發社會安全事件、防范和處置恐怖活動、海上維權執法、搶險救援和防衛作戰以及中央軍事委員會賦予的其他任務」。第九條規定：「人民武裝警察部隊由內衛部隊、機動部隊、海警部隊和院校、研究機構等組成。內衛部隊按照行政區劃編設，機動部隊按照任務編設，海警部隊在沿海地區按照行政區劃和任務區域編設。具體編設由中央軍事委員會確定」。

這意味著，武警序列中增加了海警部隊，功能也增加了「海上維權執法」，在戰時接受中央軍委或解放軍戰區指揮，海警也將與海軍合作。

近期中日釣魚島爭端再起，中國修法舉動也引起外界注意。據消息人士透露，新版《武警法》通過後，中國方面若判斷釣魚島一帶處於戰時狀態，法律允許在東部戰區的指揮下，武警將和海軍艦艇共同作戰；而海警隸屬於武警，因此該修正案同樣適用於海警。