南京打造「電競產業集聚區」　補貼知名俱樂部1千萬元

6月24日（周三），首屆中國‧南京電競產業發展論壇在南京市江寧區舉辦。國家級江寧經濟技術開發區發布了《江寧開發區促進電競產業加快發展的三年行動計劃》（下簡稱《三年行動計劃》 ），提出給予知名俱樂部落戶獎勵和培訓補貼最高1000萬元（人民幣，下同）。

江寧開發區出台了相關政策，在引進知名電競俱樂部方面，補貼額最高達1000萬元人民幣。（資料圖片）

江寧開發區的目標是，到2022年底引進省級以上平台不少於5個，每年舉辦電競賽事或行業活動不少於15場，引入40+骨幹電競產業等等。江寧開發區提出，將構建電競與垂直行業應用深度融合的新業態、新模式，成為「長三角電競生態融合創新示範區」。

江寧開發區也出台了相關政策，在獎勵優秀人才、扶持初創企業、支持原創內容等方面，相應地給予資金獎勵。比如，在引進知名電競俱樂部方面，給予知名俱樂部落戶獎勵和培訓補貼最高1000萬元，鼓勵落戶俱樂部參加電競賽事，最高獎勵150萬元。

在論壇上，艾瑞諮詢首席分析師郭成杰表示，作為科技與文化融合發展的新興產業，電競已是數字消費經濟新的增長點。當下電競產業的規模正不斷擴大，電競俱樂部的估值也在快速提升。同時，電競賽事版權的價格也在水漲船高。郭成杰說，比較典型的就是去年，嗶哩嗶哩豪擲8億拿下2020至2022年《英雄聯盟》全球總決賽的版權。

伽馬數據於今年5月發布的一份報告稱，2020年1~3月，國內移動遊戲市場收入達550億元，創歷史新高，同比增長49%。

（《澎湃新聞》）