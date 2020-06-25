獲波黑總統推薦入讀清華　波黑女留學生畢業稱「不願離開中國」

在北京，清華大學周一（22日）舉行2020年研究生畢業典禮，波黑籍女留學生伊瓦娜的發言引發關注。伊瓦娜是清華醫學院碩士生，出生於戰爭年代的波黑，曾舉家逃難到鄰國塞爾維亞。2019年9月，伊瓦娜憑藉波黑總統的推薦信，成為波黑第一個走進學習的人。 伊瓦娜稱，中國抗擊新冠肺炎疫情過程中，學校和中國政府制定的政策和方案將每個人的健康和安全放在首位，讓她感到安全，甚至不願意離開中國，又指她相信中國方案必是通向成功的正確方案。

據介紹，伊瓦娜出生於1990年代初，因波黑戰爭而全家逃難到塞爾維亞輾轉生活3年，戰後回到波黑第二大城市巴尼亞盧卡。成長於單親家庭的她缺少父親的關愛與支持，但母親十分重視讓她接受教育。2011年，伊瓦娜進入當地一間醫學院學習，期間參加學生活動，並擔當公共衛生活動協調員。

伊瓦娜的畢業留念照。（清華大學）

及後，母親鼓勵伊瓦娜到中國深造，認為會給她更好的發展。「但一名學生直接從波黑的大學進入清華這樣的著名學府學習的情況很罕見」，伊瓦娜說，她向醫學院院長尋求幫助，並聯繫上總統內閣，闡述申請到中國留學對她個人和國家的重要性，而總統非常願意寫這封推薦信，於是她成為首名從波黑到清華學習的人。

讚中國治理和醫療體系效率最高

伊瓦娜說，疫情爆發後，她對中國有了更深入的了解，看到數以百萬計的人為抗擊疫情這一共同目標而團結起來。「我此前從未見過一個國家像中國這樣，為扭轉困境，人民團結一致，奉獻個人力量，甚至不惜犧牲個人利益。」她認為，中國的治理和醫療體系是世界上效率最高的體系之一，擁有14億人口的中國不僅成功控制病毒傳播，還向世界許多國家提供援助。

5月19日，北京地鐵復興門站，武警在月台站崗。（路透社）

「疫情中，北京的地鐵站等地方都需要通過檢查才能進入，而且人們非常友好，沒有歧視外國人的情況，這讓我感到中國很安全，甚至不願意離開中國。」伊瓦娜說，中國為抗疫採取了很多行之有效的措施，這讓她確信中國正沿着戰勝這次疫情的正確軌道前進。

改變回國計劃 到深圳工作

畢業典禮結束後，伊瓦娜受訪表示，她目前已改變畢業後即回國的計劃，決定前往深圳一間公司工作。她希望通過在中國的工作與生活擴大視野，更多地了解中國文化，並促進兩國交流合作。

（澎湃新聞）