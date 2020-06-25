端午節2020｜中國推動制定「糭子國際標準」　統一製法形狀英文名

糭是端午節的傳統食品，不同地方的糭，口味、材料、形狀等均各有不同。但原來，中國官方有意推動制定「糭子國際標準」，包括口味、形狀、操作工藝等。而糭的英文名稱，亦打算直接採用糭子的拼音「Zongzi」，而非一般所用的「rice dumpling」。

糭是端午節的傳統食品。（中新社）

《中新社》報道，在2019年召開的國際食品法典委員會亞洲協調委員會第21屆會議上，中國提出的《速凍餃子》《糭子》兩項國際食品法典委員會（CAC）國際標準提案通過立項審查。中國商業聯合會代表中國提出這兩項標準。相關標準是在國家衛健委和中國農業農村部指導下，該會組織相關企業和專家研討和起草的。

中國商業聯合會副會長、中國商業聯合會標準化總工程師張麗君表示，這兩項提案原計劃在今年7月召開的羅馬CAC大會上走相關程序，但由於疫情大會延後，大會召開之後標準項目就會開始實施。

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張麗君介紹道，制定「糭子國際標準」，第一是方便國際貿易，促進中國食品的出口和貿易；第二是中國傳統的美味，有理由讓全世界都嚐到；同時，世界各國也有類似糭子的產品，雖然名稱不一致，但都有共性，因此有必要做成國際標準。「如果沒有國際標準，中國食品出口就沒有編號，話語權、定價也會受影響。」

他指出，「糭子國際標準」大致會包括基本操作工藝、感官的指標以及食品添加劑的指標和國際健康指標等，同時會考慮各國口味、形狀等，但會以中國的口味為基礎，兼收並蓄吸收其他國家的口味，促進中國傳統美味加大貿易和流通。

他表示，這些國際標準，對中國老百姓影響不大，因為國內已有國家標準，已經規範糭子的成分、營養價值和流通等。

五芳齋集團受委託主導起草糭子國際標準。（資料圖片）

中國最大的糭子產銷企業五芳齋集團，受委託主導起草糭子國際標準。集團董事徐煒表示，1996年起，五芳齋產品就出口日本，後來陸續遠銷美國、加拿大、新西蘭等國家和地區。世界對中國糭子的理解並不一致。東南亞各國類似糭子的食品也有很多，但還未形成品牌。制定國際標準，可以幫助各國對糭子在食品安全等方面形成統一的認知規範，推動國際粽子產業共同進步。

他又指，對「糭子」的英文翻譯，各國專家也進行長時間的探討，後來專家們一致認為，中國糭子的歷史悠久，產業也做成規模，在國際上的影響力也比較大，所以糭子的英文翻譯，最終採用中文糭子的拼音「Zongzi」。

（中新社）