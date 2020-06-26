江蘇賽麟汽車分公司被查封：1年僅賣車27輛　被舉報騙數十億國資

內地汽車市場龐大，許多商家都希望分一杯羹。中國商人王曉麟2014年收購了美國賽麟汽車後，高調進入中國市場，並和國企成立合資公司。然而，該公司雖然註冊資本高達100億元（人民幣，下同），卻僅有一款新型汽車上市銷售，實際銷售量也僅僅27量。更有該公司員工實名舉報王曉麟以「虛假技術出資」作價66億元取得控股權，導致數十億國資流失。 6月23日，賽麟汽車上海分公司被江蘇省南通市中級人民法院查封。賽麟工作人員還表示，目前該公司已經出現大規模員工離職。 不過，賽麟汽車至今仍未對此事發表聲明。

6月24日上午，媒體記者在位於上海靜安區的賽麟辦公樓現場看到，公司辦公樓大門緊閉，現場貼有江蘇省南通市中級人民法院的查封公告，公告內容顯示 ，南通中院在執行南通嘉禾科技投資開發有限公司訴江蘇賽麟汽車科技有限公司等企業借貸糾紛一案中，已依法對江蘇賽麟汽車科技有限公司上海分公司的全部資產進行了查封。

而此前有媒體報導，6月22日，江蘇賽麟上海分公司員工在人事部門前排起了長龍，辦理離職手續。

江蘇賽麟汽車科技有限公司董事長和CEO王曉麟。（網絡圖片）

據瞭解，賽麟汽車原由美國工程師史蒂夫·賽麟（Steve Saleen）1983年創立，2000年，美國賽麟推出首款自主研發的超跑賽麟S7，但美國賽麟未賣出多少超跑就瀕臨倒閉。

此後，中國商人王曉麟將美國賽麟收購，2016年成立江蘇賽麟汽車科技有限公司，自任董事長和CEO職務，並在2019年7月高調殺入中國汽車市場。

據天眼查資料，江蘇賽麟汽車科技有限公司註冊資本100億元，大股東南通嘉禾以貨幣認繳方式出資33.4187億元，持有33.42%的股份；王曉麟旗下4家外商投資企業以知識產權作價出資，合計持有約66.58%股份，為公司實際控制人。南通嘉禾為江蘇皋開投資發展集團有限公司的全資子公司，後者為國有獨資企業。

據賽麟汽車的說法，其在江蘇建立了兩個工廠，一個是15萬台年產能高度智慧化的生產線，另一個是生產超級跑車的工廠，兩個工廠加在一起是22萬台的年產能，且工廠已經投產。

賽麟2019年舉行活動請來了傑森·斯坦森（Jason Statham）和吳亦凡。（網絡圖片）

2019年，賽麟在北京鳥巢舉辦了一場聲勢浩大的品牌之夜發佈會，請來了傑森·斯坦森（Jason Statham）和吳亦凡登台。這場發佈會據內部消息透露斥資超兩億元人民幣。

在「賽麟之夜」上，江蘇賽麟發佈了微型車邁邁和「超跑」SUV邁客兩款新車型。其中，只有微型車「邁邁」一款車型開啟了預售。而根據「機動車交通事故責任強制保險」上險數據統計，截至今年5月底，賽麟邁邁全國購買了保險的只有27輛（2019年賣了20輛、2020年賣了7輛）。

今年4月，賽麟公司法務員工喬宇東實名舉報王曉麟，稱王曉麟「實際控制」的公司4個外資企業股東，涉嫌以「虛假技術出資」作價66億元取得控股權，導致數十億國資流失。

賽麟推出的電動汽車：賽麟邁邁，汽車保險數據顯示，該型汽車僅僅銷售了27輛。（網絡圖片）

喬宇東稱，其舉報的依據有二：一是王曉麟將2015年評估基準日已經存在，卻到2018年底才具備量產能力的低速電動車技術，作價11億元作為技術出資；二是三款「幾近虛無」的SUV車型詳細技術，被作價55億元。而賽麟公司唯一國有股東南通嘉禾實際總計已提供資金66億元，包括負擔了全部江蘇賽麟日常運營和工廠基建費用等。

6月9日，賽麟汽車董事長王曉麟在致全體員工的內部信中表示，受「誣告事件」影響，如皋市政府已組織工作組就其相關事項進行調查。在此期間，公司員工的正常薪資發放或將受到影響。

南通嘉禾發佈聲明稱，對於喬宇東舉報所涉的內容，已於去年10月開始進行相關核查，並稱「江蘇賽麟組建所涉的技術出資，已經相關專家考察討論及權威人士評價，業已由獨立的、具有資產評估資格的評估機構評估，出資符合國家法律規定及賽麟汽車公司章程規定。」

江蘇賽麟汽車分公司已經被查封。（網絡圖片）

而此次上海分公司查封公告顯示，導致賽麟辦公地址查封的原由正是「南通嘉禾科技投資開發有限公司訴江蘇賽麟汽車科技有限公司等企業借貸糾紛一案」。

王曉麟目前「人在美國」，他稱，自己今年三月以來多次嘗試回國，但是航班頻繁被取消，最近一張6月3日到上海的機票又被取消。

（綜合報道）