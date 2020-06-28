「北京拜登」與「川建國」 美國2020年大選中的中國角色

《紐約時報》日前刊登了一則來自北京觀察人士的專欄文章，文章沿用美國前總統國家安全事務助理博爾頓（John Bolton）新書的論調指責美國總統特朗普（Donald Trump），為了其總統之位向中國國家主席習近平示弱甚至求情，並引用中國網絡上的「川建國」一詞對特朗普進行嘲諷。

在《美國的特朗普，中國的『川建國』》一文中，作者借博爾頓新書之口將特朗普描述為中國的跟班、阿諛奉承的諂媚者，習近平主席的縱容者。文中寫道「當我在讀博爾頓的書的預發行版本時，尤其是關於與中國的關係的一章時，我一直在倒吸涼氣，因為中國的政策完全抓住了特朗普見利忘義的無能外表下那難以抑制的虛偽。」

這當然是對特朗普執政乃至人格上的毫無情面的批評，但是這種攻擊卻是建立在「中國原罪」論調之上的。文中認為，特朗普本人沒有反對中國的新疆政策並拒絕在「六四」發表白宮聲明並恥笑為向中共叩頭，特朗普曾暗示可以討論孟晚舟案被認為是縱容中國「劫持人質」，特朗普稱讚習近平「非常有能力」處理新冠病毒被認為是在阿諛奉承，甚至特朗普對習近平個人特質的評價「非常有才幹，他強大、敏鋭且專注於工作，並且是一個真正愛他的國家的人」都可以拿來當成批判他的罪證。

作者引用中國網民對特朗普的戲謔稱謂「川建國」諷刺他。因為特朗普在中國輿論中的高話題度，而特朗普的名字曾一度被中國民間音譯為「川普」（Trump），再加上與特朗普同齡的中國男性，有不少會取名為「建國」，因此中國網友便戲稱特朗普為「川建國」。當然，這個戲稱之下更多中國網民對特朗普的嘲諷，嘲諷其上任以後扭轉中美關係，對華強硬，進而激發了中國「自力更生」的情緒。

作者借博爾頓新書之口將特朗普描述為中國的跟班、阿諛奉承的諂媚者，習近平主席的縱容者。（資料圖片）

此後，活躍在推特上的中國官媒《環球時報》總編胡錫進5月20日發文抨擊特朗普，曾吿訴特朗普他在中國網絡上的知名度，將其稱為「建國（Jianguo）」，意思是「幫助建設中國」。這是在中美輿論站中積極扮演角色的胡錫進對特朗普的嘲諷，但就是這樣一個戲稱卻被一向對特朗普充滿敵意的紐時等拿來大做文章，成為指證特朗普與中國存在「交換關係」的證據。

紐時有關「川建國」的輿論演繹可謂荒誕，這讓外界看清即使總是自詡秉持公正客觀的美國媒體，在他們的社會環境中也從來沒有一家能夠獨立於政治光譜之外。從近期紐時發佈的關於特朗普的系列文章——《走向自我毀滅的『天安門特朗普』》《特朗普對中國的痴迷》等來看，這篇標題為《美國的特朗普，中國的『川建國』》的文章不過是延續了這一調性。當然，熟悉紐時等美國媒體站位的觀察人士不難領會，這是美國2020年大選之前的民意爭奪和中國話題炒作，歷屆選舉不外乎如此。只是，紐時在努力描述特朗普與中國的某種聯繫時，淪為兩黨之爭陪襯的中國在美國成為爭相「醜化」的對象，本身表明了中國話題的敏感性。

然而，不只左翼人士玩這一套，深受其苦的特朗普竟也偏愛這樣的把戲。此前在多個場合公開將其2020年的有力競爭者拜登（Joe Biden）稱為「昏睡的喬」，以突顯他本人與中國打交道的優勢後，這位美國總統後來索性直接丟掉這種單純的人身攻擊，而以「北京拜登」為其新的競爭口號，「昏睡」比不上「北京」所帶來的殺傷力，這背後仍是對中國深深的敵意。

儘管外界早已習慣選舉政治之下的互相攻訐，2016年特朗普與其當時的競爭對手希拉里（Hillary Clinton）之間的對決讓輿論震驚於美國正在加速撕裂。但歸根結底選美國的總統，從來都不只是美國內部問題，而對外政策尤其是對美國來說對華政策早已成為彼此爭相爭奪主導權的領域。「川建國」與「北京拜登」語境之下的政治前提對中國來說當然是極其不公的，而且這種設定極大程度上是建立在偏見與主觀想象之上的。但當對手都在比拼對華誰更強硬，或者敵視中國崛起成為一種政治正確，那麼美國政治的頹敗也就不言而喻了。