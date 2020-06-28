【新冠肺炎】廣東、上海境外輸入居首兩位　專家：國際交流較頻繁

國家衛健委數據顯示，6月以來，內地每日均有新增境外輸入確診病例，其中又依次以廣東、上海、甘肅三地的境外輸入病例數最多。 專家解釋，國際交流較頻繁的區域，出入境人數就會比較多，境外輸入病例相對也會多一點。

喻成波指，一些必要的國際交流不能完全切斷，所以境外輸入病例在所難免，最重要的是及時發現。盡量做到對入境人員在機場入境時嚴格檢疫，嚴格隔離。（中新社）

資料顯示，截至27日，內地本月共錄得147宗境外輸入個案，其中廣東以42宗居首，上海以35宗居次，甘肅則以24宗排第三，當中亦呈現一定的聚集性，不少患者來自同一個國家。

廣東省42宗境外輸入病例中，來自孟加拉一國的病例數高達30宗，當中有16宗為6月11日從孟加拉抵達廣州的入境者。上海有13宗來自6月2日從巴基斯坦出發的機上乘客，佔總數近4成比例。甘肅則有19宗病例來自6月15日沙特利雅得飛蘭州的入境者。

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境外輸入病例在所難免

浙江大學醫學院附屬第一醫院感染科主任醫師喻成波指出，飛機是一個人群密集狹小的空間，若機內有一個人感染，其他人若防護不到位，極有可能感染，飛機上做好安全防護至關重要。他又道，境外輸入確診病例的人數和入境的人數一般而言成正相關，國際交流較頻繁的區域，出入境人數就會比較多，境外輸入病例相對也會多一點。

喻成波又指，一些必要的國際交流不能完全切斷，所以境外輸入病例在所難免，只能提醒滯留國外的國民或海外人士非必要情況入境中國，以免路途中感染的風險。最重要的是及時發現。盡量做到對入境人員在機場入境時嚴格檢疫，嚴格隔離。