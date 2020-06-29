【港版國安法】胡錫進：香港損害國家安全的人感到恐懼，這是好事

全國人大常委會昨天起（28日）一連三日開會，議程包括審議「港版國安法」。新華社今（29日）發稿表示，全國人大憲法和法律委員會主任委員李飛在會議作出關於「港區國安法」修改意見的匯報，憲法法律委根據常委會會議的審議意見，提出了草案建議表決稿，人大委員長栗戰書決定將草案建議表決稿提交常委會會議審議。

全國人大常委會明日（30日）閉幕，外界預料「港版國安法」將於周二（30日）上午表決通過，草案內容隨即正式發布，包括至今未曝光的四項罪行具體定義和罰則等。

人大常委會舉行分組會議，審議「港版國安法」，人大委員長栗戰書（中）參加。（新華社）

對於此次會議審議的「港版國安法」草案，中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進在推特（Twitter）發文預料，「港版國安法」可能會在未來幾天內通過，並將強而有力地執行，這將使美國用來干預香港事務的《香港人權與民主法案》不堪重負。

他表示，在香港，損害國家安全的人士，正對即將出台的「港版國安法」感到恐懼，「這是好事」。

對於美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）日前宣布，將限制損港自治中共官員簽證，胡錫進反諷美國「別自作多情」、「蓬佩奧也太逗了」，稱現在中國人還有誰願意去疫情全球最嚴重的美國，「留着你們的簽證給香港的黎智英和黃之鋒吧，看他們還敢不敢去。」

胡錫進指出「港版國安法」將強而有力地執行，這將使美國用來干預香港事務的《香港人權與民主法案》不堪重負。（資料圖片）

值得注意的是，自中央加速推進「港版國安法」以來，香港前政務司司長陳方安生和民主黨創黨主席李柱銘日前相繼和「港獨」割席。

陳方安生於6月26日上午發出聲明，表示自己今年2月已年屆80，「很久以前我答應了兒女，滿80歲我會從公民及政治工作退下來，過較平靜生活。」

李柱銘則在近日受訪時公開割席、甩鍋，甚至高調宣稱「退出政壇」，並聲稱自己「始終如一」堅持「一國兩制」。

李柱銘強調暴力做法適得其反，又指自己始終如一堅持「一國兩制」，認為此乃道義上責任，批評要求「獨立」會讓香港失去國際支持。（資料圖片）

《紐約時報》此前6月23日報道，李柱銘近日在接受該報專訪時說出，「『攬炒』哲學很幼稚，並說要求『獨立』會讓香港失去國際支持」、「提倡『攬炒』的人，他們一無所知」等內容。

據悉，內地官媒此前將陳方安生、李柱銘、前立法會議員何俊仁、壹傳媒創辦人黎智英，貼上「亂港四人幫」的標籤。

此外有本土派「國師」之稱的《香港城邦論》作者陳雲（陳云根），28日於社交網宣布退出香港社運，稱工作「總是被泛民港獨騎劫」。他在文中稱，將結束政治活動，今後將繼續進行以往的學術研究、民間教育和香港文化傳播等工作，偶爾進行一些散文和小說創作。

陳雲表示「退出」香港社運。（資料圖片）

陳雲還在帖文中狠批香港反對派和「港獨」分子，稱若將香港的命運交給了那類人，是將香港推入國際政治鬥爭的黑洞，形容香港是一艘馬力巨大的超級大船，進入漩渦是沒問題的，進入黑洞則是吉凶難料。

陳雲又指自己在2016年立法會選舉、主張「永續《基本法》」議程失敗之後已經宣布退出，稱當日是自己在香港最後一次的政治行動。

他的這番表態被外界認為是為了與最近的香港違法暴力事件撇清關係。