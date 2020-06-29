【中澳關係】環時曝光澳洲對華諜報攻勢內情：觸目驚心，賊喊捉賊

中澳關係長期受「中國威脅論」影響，對於相關言論中國方面多次駁斥。然而，近日中國駐澳大使館內竊聽裝置首被曝光，揭開了澳洲對華諜報攻勢的諸多內情。

據中國官媒《環球時報》6月29日報道指出，「澳洲是世界間諜情報領域的『老手』，作為『五眼情報聯盟』的重要成員和美國的跟班，澳洲不僅緊盯中國，近年來還『賊喊捉賊』，不斷渲染『中國間諜滲透』。

報道指出澳洲情報安全部門主要通過向中國內地和香港派遣間諜人員，進行策反發展和情報蒐集活動。澳洲情報安全部門在駐華大使館設立了北京情報站，這個情報站是東亞地區最高級別的中心站，不但負責管理在華情報活動，還管轄澳在日本、韓國、蒙古國等地的情報活動。報道引述中國執法部門的匿名消息稱，早在2018年，中國執法部門對一起間諜案件進行偵查時，就在境內發現並現場抓捕了執行情報交聯活動的澳洲情報安全部門的間諜，當場搜獲用於間諜活動的器材、經費以及剛剛蒐集的情報資料。

在另一起間諜案中，中國有關部門發現澳洲情報安全部門將一名華人策反後，安排其到位於堪培拉附近的斯旺島秘密基地進行專業的間諜培訓，之後又將他派遣回中國內地蒐集情報。

據報道，澳情報部門部門在中國從事間諜情報活動時行蹤詭秘，為規避中國執法部門的偵查，還使用了各類間諜器材。

中國駐澳大使館建築內部就曾被澳方安裝了大量竊聽器材，包括當時最先進的拾震式竊聽器和高頻、低頻電磁感應式竊聽裝置，幾乎覆蓋了每層樓板，甚至連使館儲藏室也未能倖免，以至於中國政府只能在澳重建大使館。

報道稱，中國駐澳大使館在修建過程中，被澳洲情報安全部門「暗動手腳」，而澳情報安全部門至今仍未停止對中國駐外使領館的技術監控和竊密。

此外，澳情報安全部門還大規模約談、騷擾在澳華人，要求提供華人社區和中國使領館的情報，甚至將有些人發展成情報線人，設法向中國駐澳洲使領館滲透，或指使他們潛回中國蒐集情報。

其中，在澳華人學者馮崇義就是澳情報安全部門運用的線人。馮崇義與澳方關係密切，多年來向澳方提供了很多涉華情報。英國《金融時報》曾報道其為澳洲永久居民，但仍持有中國護照。馮崇義就職於悉尼科技大學，長期在境外媒體對華攻擊。

中澳關係持續緊張，澳洲近年來不斷指責中國對澳「影響滲透」和「間諜威脅」。澳洲九號電視網（Nine Network）節目《60 Minutes》2019年11月報道指，澳洲情報機關、安全情報組織（ASIO）正在調查中國涉嫌企圖在澳洲國會安插間諜事件。澳洲總理莫里森（Scott Morrison）對有關指控表示「非常不安及憂慮」，承諾將嚴肅處理。

曾擔任澳洲安全情報組織（ASIO）總監的鄧肯·路易斯（Duncan Louis）也曾表示，中國試圖以暗地的間諜活動及操弄影響力來接管澳洲的政治體系。

對此，早前中國外交部發言人耿爽回應指出，「對於澳洲方面有關人士的類似的說法，中方已經多次做過回應了。我只是想提醒澳方的有關人士，對自己國家的政治體制稍微自信一點」。