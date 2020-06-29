山東合村併居叫停？　省委書記：決不能把民心工程搞成民怨工程

新冠肺炎疫情衝擊下，中共高層竭力穩就業保民生之時，山東正在推行的一項農村改造運動「合村併居」在網絡上引發極大爭議。6月27日，山東省委書記劉家義指出，優化村莊布局、建設美麗宜居鄉村是一項民心工程，要穩妥有序推進各項工作，牢記初心使命，把好事辦好，決不能把民心工程搞成「民怨工程」。

據山東省委機關報《大眾日報》報道，劉家義是在參加6月27日上午召開的山東省美麗宜居鄉村建設視頻會議時發表上述講話的。這被視為對近來輿論熱議的山東「合村並居」引發亂象的正式回應。報道指出，劉家義在該次山東省主要幹部均出席的會議上「交底」：總體上看，我省建設美麗宜居鄉村工作，方向是正確的，政策是妥當的……絕大多數群眾是滿意的。但也要清醒地看到，我們的工作還有很多差距……徵求群眾意願不充分，侵害群眾利益問題仍然存在……

隨後，這項農村改造運動得到明確處置：對已經拆遷尚未搬入新居的，要讓群眾早日入住……對正在實施的，要深入聽取群眾意見，把政策講清楚，取得一致共識。對正在實施但群眾意見較大的、正在研究準備實施的、以及已經研究尚未實施的，先一律暫停，進行重新甄別。

《大眾日報》在該次會議的報道中雖然全文並無一處提及「合村併居」，但該話題在民間引起極大輿論聲浪之時，劉家義召集山東省政法系之外的幾乎全部官員專門開會談農村問題，顯然不是無的放矢。而且，關於該次會議，報道特意提及山東省濟南市、青島市的主要領導參加。此前，兩地在該項政策中面臨的輿論壓力甚大。

根據內地媒體調查報道以及社交平台上的話題討論，包括濟南、青島在內的山東諸地在推行合村併居運動中，出現強拆農村住房、賠償款過低、先拆後建模式造成大量村民無法安置、當地向抵制合村併居的農戶斷水斷電以及威脅恐嚇等手段，甚至試圖利用普通村民的知識匱乏「騙」他們簽字畫押，定下「賣身契」。

從事中國農村方向研究的學者賀雪峰、温鐵軍等也紛紛藉助媒體發聲，指出該項政策在推行過程中的諸多不合時宜及不合理之處。網上更有聲音指山東官方力推的這項農村改造運動可能會造成大量村民搬遷致貧。

網民在微博上貼出的村里號召拆遷的條幅。（微博）

民意反彈使得疫情之下的山東省面臨的挑戰並不僅僅是內地網絡上對其的指責與爭議，事實上，山東正在推行的這項農村改造運動正是奉行中國政府以及中共決策層的「精神」。不僅是當今中共總書記習近平向外界展示的「三農」情懷，更重要的是對於依賴工農階層建立政權的中共來說，「農」的問題是維護鞏固其執政合法性最有力的政基之一。而中國自古堅持「以農為本」的執政思想深刻影響着歷代的統治者，因此，農業農村農民問題在中國從來都是一個事關國本的政治問題。這是中共歷代領導人掛心農村問題卻又忌憚農村改革的原因之一。

不過對於擘畫中國夢的習近平及其執政團隊來說，解決複雜棘手的農村問題是一項不可繞過的政治任務。早在習近平上台後表明其改革意志的中共十八屆三中全會上，深化農村改革就被納入全面深化中國改革的大框架之內，當時提出要形成城鄉一體的工農城鄉關係，4年後的中共十九大上，習近平首次提出「鄉村振興」方案並在次年出台具體文件《鄉村振興戰略規劃（2018-2022年）》以期重新規劃中國廣袤的農村腹地及其5.6億人口的生存發展問題，其中提及的就有「農村居民點遷建和村莊撤併」。

有網民在微博上貼出的拆房照片。（微博）

而山東省此次領先推行的合村併居正是中共授意下的一個樣板。在上述提到的那場會議中，劉家義稱，「總書記要求山東發揮農業大省優勢，扛起農業大省責任，打造鄉村振興的齊魯樣板，這是對我們的巨大信任和鼓舞，也是交給我們的一項重大政治任務。」

但是當山東剛剛展開這場「示範」運動，就暴露出不小的問題使得該項中央政策面臨極大的社會爭議。雖然中國官方未有對山東合村併居運動的指示，但劉家義敢於在這樣的時刻出面定調「方向是正確的，政策是妥當的」恐怕不是一個地方大員敢如此肯定作出的表態。結合其在會議上的講話，不排除該案已經進入中南海視野。

事實上在此次會議前的6 月中旬，內地網絡輿論沸騰之時，山東省政府也曾專門召開發布會回應對該政策的爭議，當時山東省政府否認下派指標任務，大規模的大拆大建，以及運用土地增減掛鈎政策增加地方財政收入等質疑，只說在具體實施中，存在個別項目作風不細緻等問題，並沒有對該項政策本身作出確切表態。

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