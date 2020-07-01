印度禁59款中國App　中國使館：濫用國家安全例外　涉違世貿規則

據早前報道，印度政府宣布封鎖WeChat（微信）、TikTok（抖音）等59個由中國公司開發的App，指這些App威脅印度國家安全，最終侵犯印度主權及完整。 中國駐印度大使館6月30日發表聲明稱，印方措施選擇性地特定針對部分中國應用程式，歧視性地採取限制，理由模糊牽強，程序有違公正公開，濫用國家安全例外，涉嫌違反世貿組織相關規則。

印度政府宣布封鎖WeChat、TikTok（抖音）等59個由中國公司開發的App。（資料圖片）

大使館表示，印方做法與國際貿易和電子商務發展大趨勢背道而馳，更無益於印度消費者利益和促進市場競爭。相關應用程式在印度擁有廣大用戶，一直以來嚴格依照印度法律法規營運，為印度消費者、創作者、創業者提供高效迅捷服務。印方的禁止措施，不僅影響為這些應用提供支持的本地印度員工就業，更影響印度用戶利益和眾多創作者、創業者的就業和生計。

▼ 圖輯｜59個被印度封鎖App（印度禁59中國App指威脅國安 微信、抖音、美圖秀秀有份(附名單)）

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使館希望印方認識到中印經貿合作互利共贏的本質，同時敦促印方改變相關歧視性做法，從雙方根本利益和中印關係大局出發，維護中印經貿合作勢頭，對各國來印投資企業和服務提供者一視同仁，營造一個開放、公平、公正的營商環境。

趙立堅稱，印度做法並不符合印方自己利益。（資料圖片）

中國外交部發言人趙立堅同日稍早前稱，對事件強烈關注，中國政府一貫要求中國企業在遵守國際規則和當地法律法規的基礎上，開展對外合作。印度政府有責任根據市場原則，維護包括中國企業在內的國際投資者的合法權益。中印兩國在務實領域的合作是互利共贏的，這種合作格局受到人為損害，實際上並不符合印方自己利益。

早前報道，印度電子和信息技術部29日發公告稱，根據法規及出現的緊迫威脅，因涉嫌損害印主權和領土完整、國防安全、國家安全以及公共秩序，將封禁59款手機App，主要由中國企業開發，除了WeChat、TikTok，還有多款知名防毒、修圖、交友App等，包括美圖秀秀等。

（綜合報道）