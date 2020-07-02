對話劉兆佳：「港版國安法」之外　北京還有大動作

6月30日，全國人民代表大會常務委員會表決通過《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》，並於當晚11時正式刊憲生效，一隻靴子終於落地了。 圍繞「港版國安法」中輿論聚焦的熱點問題，《多維新聞》採訪了全國港澳研究會副會長、香港中文大學榮休講座教授劉兆佳。在劉兆佳看來，「港版國安法」沒有辦法在條文層面窮盡所有可能，必須動態地看，而不能停留在靜態的條文和制度上。而為了因應於香港接下來全面改革的需要，中央會在人事層面和具體政策層面做出較大調整。

5月28日下午，十三屆全國人大三次會議以高票表決通過《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定》。6月30日，十三屆全國人民代表大會常務委員會第二十次會議正式表決通過「港版」國家安全法。（新華社）

多維：6月30日，「港版國安法」已經表決通過。從條文來看，「港版國安法」體現出北京最大程度信任和依靠特區政府，最大程度保障香港人權法治，最大程度兼顧香港普通法系特點，最大限度保證法律有效實施，是衝擊最小、收益最大的法律安排，但人們還會疑惑，特區政府是否真的有足夠的能力，是否足夠值得信任。在你看來，特區政府應該從中讀懂什麼？

劉兆佳：從中央角度看，儘管過去一年來特區政府在止暴制亂，維護國家安全方面工作不理想，但是中央也知道香港本身缺乏維護國家安全的法律，而特區政府也沒有政治能量去完成23條立法。所以現在中央已經幫了特區政府一把，通過中央訂立香港國安法，授權特區政府一個強大的維護國家安全的法律手段，希望特區政府能把這個手段用好，來達到維護國家安全的目標。與此同時，中央也會讓特區政府知道，以後在處理國家安全的問題上，特區政府並不孤單，中央是強大後盾，而且中央也會在不同方面，承包風險，傳授經驗，提供支持。可以說中央會給予特區政府各方面相當大的支持，包括頂住一些對於外部勢力的壓力。

目前中央也留下一些後手，在某些情況下特區政府沒有能力、沒有意願來處理，中央也會保留他最後出手的可能性。所以在過程當中，中央會盡量監督、協助、督促，指導特區政府。出現特區政府管不了或管不好的情況時，駐港國家安全公署會接管某些案件，這些案件會直接由中央處理，涉案的人可能由中央提出起訴，審判過程也許還可能在內地進行。所以中央也不是毫無條件，就由香港政府做，而是儘量依靠，以體現一國兩制基本精神和基本原則，但同時由於中央是維護國家安全第一責任人，也不能夠讓國家安全法達不到應有的效用，所以中央會在不得已的最後關頭出手，負起維護國家安全的責任。

多維：你提到「在某些情況下特區政府沒有能力、沒有意願來處理」，港版國安法中也有寫到三種情形，需要國安公署行使管轄權，也即：案件涉及外國或者境外勢力介入的複雜情況，香港特別行政區管轄確有困難的；出現香港特別行政區政府無法有效執行本法的嚴重情況的；出現國家安全面臨重大現實威脅的情況的。這三種情形，是否已經足夠清晰界定了中央與香港行使管轄權的邊界？

劉兆佳：如涉及到外國間諜，涉及到台獨、藏獨、疆獨這樣的情況，涉及到大量國家安全紀律的行為，或者有些可能是內地勢力在香港做些危害國家的事情，還有些可能涉及外交問題等，也需要駐港國安公署來處理。

至於你說的權責劃分和具體邊界，這個情況永遠說不清楚，因為法律是動態的，所以現在只能說在執行法律的過程中，中央和特區政府保持密切聯繫，行動方面做密切配合，不斷根據形勢的變化來決定哪些案件由中央出手處理。現在沒有辦法在條文層面窮盡所有可能，必須動態地看，而不能停留在靜態的條文和制度上。因為在法律和條文背後，還會有很多非正式的互動，來確保國家安全，所以中央也不會把情況具體化。再加上國家安全的法律有着特殊性，為的是應付一些重大的問題，牽扯到國家安全，所以肯定會寫的模糊一點，不能太清晰，這樣才能讓中央有足夠的靈活性來應對國家安全威脅，同時對一些危害國家安全的勢力產生威懾，讓一些內外敵對勢力根本沒有辦法預測中央會怎麼出手。

多維：雖然客觀上的確沒有辦法窮盡所有可能，但這會不會給以後「埋雷」？

劉兆佳：結合香港的情況來看，中央走出這一步非常不容易，後續也會結合情況的變化，不排除修改港版國安法，來應對不同的、預測不到的情況。我想國家安全法全世界都一樣，它最大的效用，就是無須使用已經達到了希望的效果。也就是說，法律存在本身已經起到了震懾和遏制效果。你剛才說寫的不清晰會不會埋下「地雷」，其實恰恰相反，只有不清晰才讓最大程度排雷。如果太過清晰的話，有些人以為他做某些事情可以逃避法律責任，反而更容易有動機去做一些危害國家安全的事情。所以此港版國安法，只能羅列一般情況，都不會太具體。

多維：如果根據新情況、新問題適時修法，會不會對港版國安法本身的權威性有所削減？

劉兆佳：不會，這也是國際通行做法。現在的法律寫的比較籠統，比較一般性，只是針對幾個大類，在這些情形之外也可能有其他危害國家安全的行為出現，這就需要修改。我反倒覺得應該增加一些新的罪行。

多維：現在各方都很關注駐港國安公署，作為第四個駐港機構，不可避免會引發很多關注和爭議。再加上該機構本身的特殊性，以及內地與香港之間在司法制度、執法慣性以及香港對內地思維的不信任等，可能會進一步加劇矛盾。你對這個擔憂嗎？此外，值得一提的是，在香港國家安全委員會還將設立國家安全事務顧問，由中央指派。港人對此作何反應？

劉兆佳：就整個政治環境的變化來講，香港不少人總是把香港當做一個獨立政治實體，不承認中央在一國兩制下的權力，也不承認中央在一國兩制之下的責任與職能。所以過去23年來，香港的很多政治行為就是要抗拒中央參與香港事務。在駐港國安公署前的三個駐港機構，外交部特派員公署和解放軍駐港部隊，一直風評很好，基本沒有過多參與香港內政，也儘量減少與香港接觸，所以大家相安無事。中聯辦因為本身的職責，承擔着扶植和壯大在港愛國者力量的職能，同時又是中央政府在香港的代表，需要確保一國兩制在香港全面準確實施，又有推動中央和特區政府溝通的職責，所以在這個過程中不可避免會與香港反對勢力發生摩擦。現在駐港國安公署作為第四機構落定，香港也感覺到中央會對香港發揮越來越大的主導作用，以確保一國兩制行穩致遠。

就香港社會而言，對於中央在香港的存在看法越來越複雜。反對派當然激烈反對，但其他港人的想法已經很難一概而論。一方面 ，他們知道中央肯定會在香港以後的發展中發揮主導作用，參與會越來越高，特區是在牽扯到國家利益和國家安全的事務上，但另一方面具體到國安公署和在香港國家安全委員會設立顧問等，又會不舒服，產生抗拒。我想對香港多數人來說，需要逐漸適應一個新情況、新常態，那就是為了確保一國兩制按照鄧小平當年的既定軌道運行，對國家有利，對香港有利，就不能不接受中央的權力、角色和職能，這是一個逐漸適應和磨合的過程。這個過程肯定不會很順利，但肯定是一個符合國家和香港長遠利益的過程。

多維：港版國安法訂立後，不少港人還關心兩個話題，一個是23條立法，一個是會否重啟政改推動普選。關於23條立法的問題，人們會問，港版國安法訂立了之後，23條立法還會繼續嗎？23條與港版國安法的關係是什麼？而關於政改的問題，此前因為有國安漏洞，所以中央對重啟政改不放心，現在漏洞補上後，是不是到了重啟政改的時候了？對這兩個問題，你怎麼看？

劉兆佳：23條立法是香港的憲制責任，中央沒有說要修改基本法之前，香港就還有這個憲制責任，就必須要繼續推動23條立法，當然23條立法也必須參照或依據港版國安法的相關處理辦法。所以23條立法還會繼續，但實質上什麼時候立法，以及能不能立法，已經沒有太大意義。

至於政改的問題，過去中央確實對香港民主發展有擔憂，擔心香港特區政權落在一些反中亂港的勢力手上，經過反修例風波，更擔心這些力量背後的外部力量，特別是美國的力量。所以從這個方面來說，國家安全沒有充分保障的前提下，中央對香港民主化肯定不會放心。有了港版國安法之後，香港民主發展的前景會比以前好一些，至少能夠阻礙香港敵對勢力進入香港政治體系，甚至奪取特區政權，遏制他們的活動空間。但即便如此，中央還會有擔憂，別忘了香港還有很多人甚至是超過一半的人，特別是很多年輕人，對內地和中央都有很大牴觸情緒，港版國安法可能讓他們的牴觸情緒更進一步。一些反中亂港勢力依然會在社會上繼續製造情緒，這種情緒仍然會不利於香港推動民主發展。長遠來看，香港民主發展進一步推行還需要更大的基礎和空間。

多維：我們知道，比重啟政改等議題更重要的，是香港的全面改革，是香港的深層次結構性矛盾，這才是香港的根本問題。你對港版國安法訂立後香港的全面改革有何預期？中央或者特區政府，有哪些工具可用？

劉兆佳：我想為因應香港全面改革的需要，會不斷出現人事更換，讓一些能夠維護國家安全、更能夠兼顧國家和香港利益、更能夠推動香港改革的人擔任特區政府領導人。但要解決香港的深層次矛盾，是一個長遠的過程，因為解決一些社會經濟層面的矛盾相對比較容易，中央可以在其中發揮很大作用，但要想達到人心的迴歸，讓香港人心悦誠服，認同中央在香港事務上的全面管制權，需要很長時間，甚至可能需要一兩代人的努力才能達到。短期而言，特別是不能讓一些反中亂港的勢力繼續佔領教育和媒體的陣地。長遠來看，還要有其他的政策和制度改革，才可能把一些深層次問題處理好。

對這一代香港年輕人來說，香港發生的事情，他們其實是受害者，因為他們被灌輸了一套對國家不利、對香港不利、對自己的不利的思想，讓他們在短期內改變過來恐怕不是容易的事情。經過過去一年的抗爭與暴亂，尤其是留下的教訓，讓很多人產生了一種新的政治現實感，也可以說是政治無力感，這種現實感和無力感對香港而言也是好事，至少能避免香港走上一條毀滅的道路。總體來說，我對香港以後的發展是樂觀的，港版國安法短期內雖然會引起一些震盪，但長期來看其實是在為一國兩制的良好發展打基礎。