【區塊鏈】支付寶區塊鏈授權專利212件　壓IBM位居全球第一

中國專利保護協會今日（1日）發布《2020年區塊鏈領域全球授權專利報告》。報告顯示，全球已獲得授權的區塊鏈專利排名中，支付寶以212件區塊鏈授權專利數位列全球第一，第二及三名分別為美國的IBM（136件）和韓國的Coinplug（107件）。

騰訊稱辣椒醬品牌老乾媽欠其千萬廣告費一事引起廣泛關注，警方指有人偽造印章與騰訊簽訂合同。事後支付寶在微博發文表示「希望天下無假章」，並配上了支付寶用區塊鏈解決假印章問題的新聞配圖。（網絡圖片）

這是權威機構首次公布全球區塊鏈授權專利數量報告。業內人士表示，授權專利意味著已通過初步審查、公開、實質審查等多個步驟，能更好地反映企業技術的「含金量」，具備衡量行業技術進步和企業研發實力的代表性和典型性。

統計顯示，截至2020年5月14日，區塊鏈領域在全球範圍內共有3924件授權專利，其中獲得專利數最多的是美國，佔39%，韓國其次佔21%，中國排名第三為19%。

此外，報告將擁有100件以上授權專利的專利權人歸納為第一梯隊，包括支付寶、IBM以及Coinplug。擁有30件-100件授權專利的專利權人被報告歸納為第二梯隊，包括美國的埃森哲、美國銀行及騰訊等。

（綜合報道）