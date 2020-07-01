【中印衝突】印度禁中國Apps　莫迪微博清空後24萬粉絲何去何從？

印度政府日前宣布，印度出於「安全」考慮，禁止包括TikTok、微博和微信在內的59款中國應用程式，認為這些應用從事的活動有損印度主權、國防、國家安全和公共秩序。目前這些Apps幾乎都已從Apple和Google在印度地區的應用程式商店中被移除下架。 印度總理莫迪（Narendra Modi）之前開通了新浪微博，外界周三（7月1日）發現，他的微博帳號的貼文目前已全部「消失」，帳號頭像也變為空白，留有約24.4萬名粉絲。

莫迪此前曾在微博上與中國網民互動。（微博）

據介紹，莫迪於2015年加入微博，他的微博帳號認證是「印度共和國總理」，在剛剛加入微博時，莫迪還曾用中文發文稱：「你好中國！期待通過微博與中國朋友們互動。」最近一條微博內容則是今年1月25日向中國網民發出的鼠年祝賀。

據早前報道，印度電子和信息技術部6月29日發公告稱，根據法規及出現的緊迫威脅，因涉嫌損害印主權和領土完整、國防安全、國家安全以及公共秩序，將封禁59款手機App，主要由中國企業開發，除了微信、微博、TikTok，還有多款知名防毒、修圖、交友App等，包括美圖秀秀等。

莫迪的微博帳號已刪除了頭像變為空白，他此前發布的所有微博也均已從其個人主頁消失。（微博）

截至7月1日晚上9時，莫迪的微博帳號已刪除了頭像變為空白，他此前發布的所有微博也均已從其個人主頁消失，全部微博數為0條。未知這一情況是在印度出台禁令前就存在，還是在禁令之後有意將微博刪除。「ThePrint」等印度傳媒則報道稱，由於印度對微博的禁令，莫迪將失去超過20萬名中國粉絲。

59款被禁的應用程式名單如下：

1.TikTok 2.Shareit 3.Kwai 4.UC Browser5.Baidu map 6.Shein 7.Clash of Kings 8.DU battery saver 9.Helo 10.Likee 11.YouCam makeup 12.Mi Community 13.CM Browers 14.Virus Cleaner 15.APUS Browser 16.ROMWE 17.Club Factory 18.Newsdog 19.Beutry Plus 20.WeChat 21.UC News 22.QQ Mail 23.Weibo 24.Xender 25.QQ Music 26.QQ Newsfeed 27.Bigo Live 28.SelfieCity 29.Mail Master 30.Parallel Space 31.Mi Video Call-Xiaomi 32.WeSync 33.ES File Explorer 34.Viva Video-QU Video Inc 35.Meitu 36.Vigo Video 37.New Video Status 38.DU Recorder 39.Vault-Hide 40.Cache Cleaner DU App studio 41.DU Cleaner 42.DU Browser 43.Hago Play With New Friends 44.Cam Scanner 45.Clean Master – Cheetah Mobile 46.Wonder Camera 47.Photo Wonder 48.QQ Player 49.We Meet 50.Sweet Selfie 51.Baidu Translate 52.Vmate 53.QQ International 54.QQ Security Center 55.QQ Launcher 56.U Video 57.V fly Status Video 58.Mobile Legends 59.DU Privacy.

中國外交部發言人趙立堅強調，印度政府有責任根據市場原則，維護包括中國企業在內的國際投資者的合法權益。（資料圖片）

對於印度的舉動，中國外交部發言人趙立堅曾回應稱，中國政府一貫要求中國企業在遵守國際規則和當地法律法規的基礎上，開展對外合作。印度政府有責任根據市場原則，維護包括中國企業在內的國際投資者的合法權益。中印兩國在務實領域的合作，是互利共贏的，這種合作格局受到人為損害，實際上並不符合印方自己的利益。

中印已舉行三次軍長級會談

目前中印邊境局勢仍然十分緊張，兩國加緊部署兵力至前沿。繼6月6日、6月22日的兩次會談後，中印於6月30日舉行第三次軍長級會談。趙立堅表示，雙方繼續推動落實前兩輪軍長級會談達成的共識，就一線部隊採取有效措施脫離接觸、緩解邊境局勢取得積極進展。中方對此表示歡迎。

他還說，希望印方同中方相向而行，以實際行動落實好雙方達成的共識，繼續通過軍事和外交渠道保持密切溝通，共同推動邊境地區局勢緩和降溫。

（綜合報道）