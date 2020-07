【中印衝突】印度禁中國Apps　莫迪微博清空後24萬粉絲何去何從？

據介紹,莫迪於2015年加入微博,他的微博帳號認證是「印度共和國總理」,在剛剛加入微博時,莫迪還曾用中文發文稱:「你好中國!期待通過微博與中國朋友們互動。」最近一條微博內容則是今年1月25日向中國網民發出的鼠年祝賀。

據早前報道,印度電子和信息技術部6月29日發公告稱,根據法規及出現的緊迫威脅,因涉嫌損害印主權和領土完整、國防安全、國家安全以及公共秩序,將封禁59款手機App,主要由中國企業開發,除了微信、微博、TikTok,還有多款知名防毒、修圖、交友App等,包括美圖秀秀等。

截至7月1日晚上9時,莫迪的微博帳號已刪除了頭像變為空白,他此前發布的所有微博也均已從其個人主頁消失,全部微博數為0條。未知這一情況是在印度出台禁令前就存在,還是在禁令之後有意將微博刪除。「ThePrint」等印度傳媒則報道稱,由於印度對微博的禁令,莫迪將失去超過20萬名中國粉絲。

59款被禁的應用程式名單如下:

1.TikTok 2.Shareit 3.Kwai 4.UC Browser5.Baidu map 6.Shein 7.Clash of Kings 8.DU battery saver 9.Helo 10.Likee 11.YouCam makeup 12.Mi Community 13.CM Browers 14.Virus Cleaner 15.APUS Browser 16.ROMWE 17.Club Factory 18.Newsdog 19.Beutry Plus 20.WeChat 21.UC News 22.QQ Mail 23.Weibo 24.Xender 25.QQ Music 26.QQ Newsfeed 27.Bigo Live 28.SelfieCity 29.Mail Master 30.Parallel Space 31.Mi Video Call-Xiaomi 32.WeSync 33.ES File Explorer 34.Viva Video-QU Video Inc 35.Meitu 36.Vigo Video 37.New Video Status 38.DU Recorder 39.Vault-Hide 40.Cache Cleaner DU App studio 41.DU Cleaner 42.DU Browser 43.Hago Play With New Friends 44.Cam Scanner 45.Clean Master – Cheetah Mobile 46.Wonder Camera 47.Photo Wonder 48.QQ Player 49.We Meet 50.Sweet Selfie 51.Baidu Translate 52.Vmate 53.QQ International 54.QQ Security Center 55.QQ Launcher 56.U Video 57.V fly Status Video 58.Mobile Legends 59.DU Privacy.