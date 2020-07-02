【中印衝突】兩軍分批「脫離接觸」　專家稱邊境緊張局勢趨向緩和

中印邊境局勢緊張，有中國軍方消息人士透露稱，中印雙方現已一致同意，分批次組織一線部隊「脱離接觸」，並採取相應措施，促進邊境地區局勢降温。 《環球時報》7月1日援引清華大學國家戰略研究院研究部主任錢峰表示，這是一個積極信號，表明6月15日中印官兵衝突造成流血事件後的邊境緊張局勢正趨向緩和。

中印兩國邊境發生流血衝突後，雙方一致同意採取切實措施，緩和邊境地區局勢，在一個月內舉行三次軍長級會談：6月6日，中印兩國邊防部隊舉行首次軍長級會晤；22日，第二次軍長級會談舉行；30日，中印邊防部隊舉行了第三輪軍長級會談。

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對於第三次軍長級會談的共識是否會使得事情得以解決的問題，錢峰表示，「從對峙事件發生至今，中印高層管控緊張局勢、維護邊境和平穩定的意圖是一以貫之的，這也是為什麼兩國邊防部隊會在這麼多年曆史上多次開啟軍長級會談的根本原因。此外，可能還有一個必須考慮的客觀因素，加勒萬地區地處高原，平均海拔5,000米以上，高寒缺氧。一旦繼續拖下去，9月份後當地就更難適合人員駐留。因此雙方部隊長期駐紮和對峙也是不太現實的。鑑於這些情況，兩國在政治上和軍事上都希望儘快和平解決爭端，而不是曠日持久地拖下去。」

關於是否會再度爆發6月15日那樣的偶發事件，錢峰則稱，這也是中方多次強調印度應與中方相向而行，嚴格管束好一線部隊的原因。如果一線部隊官兵情緒上受到衝突事件的影響，再次發生意外事件，不僅會打亂和談進程，可能將會給現地局勢火上澆油，出現雙方都不願意看到的局面。

錢峰認為，從軍事角度看，雙方分批次組織一線部隊脱離接觸需要一個過程。一方面，雙方部隊都需要時間來觀察對方是否遵守共識，然後根據評估情況，逐步回撤目前增派至邊境地區的兵力，確保邊境地區恢復平靜。另一方面，雙方增派的部隊和裝備也是在過去一個多月時間內分次分批進駐的，現在即使陸續歸建，「這也需要一段時間」。