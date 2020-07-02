【大灣區】與內地職工一視同仁　港澳人士在粵就業享醫保待遇

廣東省醫療保障局1日（周三）表示，廣東積極落實港澳人士在大灣區內地城市購買醫療保險相關政策，包括港澳籍職工與內地職工在粵一視同仁享醫保待遇、在廣東就讀港澳學生享受醫保待遇、持內地居住證港澳居民可參加居民基本醫保等。

廣東省醫療保障局表示，廣東積極落實港澳人士在大灣區內地城市購買醫療保險相關政策，包括港澳籍職工與內地職工在粵一視同仁享醫保待遇。（網絡圖片）

廣東省醫療保障局的相關政策包括四項。第一，港澳人士在粵就業可參加醫保。根據社保法等相關法律規定，引導用人單位為與內地用人單位建立勞動關係的港澳籍人員，依法參加職工基本醫療保險，有力保障港澳籍職工與內地職工一視同仁依法享有醫療保險待遇。

第二，在粵就讀港澳學生享受醫保待遇。省醫保局落實相關規定，指導全省各類高校、科研院所、中等職業學校和技工學校，為就讀的港澳學生，統一在就讀地參加城鄉居民基本醫療保險，享受與內地學生同樣的政府補助和醫保待遇。

第三，持內地居住證港澳居民可參加居民醫保。廣東暢通持內地居住證港澳居民參加居民基本醫保渠道。2020年1月1日起，在內地居住且辦理港澳台居民居住證的未就業港澳台居民，可以在居住地按照規定參加城鄉居民基本養老保險和城鄉居民基本醫療保險。

第四，探索實施港澳在粵異地就醫費用結算。為克服粵港澳醫療保障體系和政策待遇的差異，港大深圳醫院正開展深港跨境醫療的服務創新。香港政府通過發放長者醫療券實施異地就醫費用結算探索。符合規定的香港長者可以使用醫療券支付港大深圳醫院指定科室提供的門診醫療護理服務費用，並實現由香港衛生署與港大深圳醫院結算。

（《南方都市報》）