美代表引述胡錫進稱中國增核武　中國裁軍大使：報紙主編個人看法

官媒《環球時報》總編胡錫進5月於微博表示，為應對美國的戰略野心和對華衝動，中國應在較短的時間裡將核彈頭數量擴大到千枚的水準。 當地時間6月30日（周二），日內瓦裁軍談判會議在萬國宮舉行全會，美國裁軍大使伍德指責中國的核軍控政策及軍力建設，指中國對世界和平與安全構成主要威脅，又援引胡錫進發表的言論，要求中方作出解釋。 中國裁軍大使李松則表示，胡錫進的言論不能代表中國軍控政策。

當地時間6月30日，日內瓦裁軍談判會議在萬國宮舉行全會。（中國駐日內瓦代表團微信公眾號）

李松表示，一位報紙主編在個人微博上發表的看法，不能代表中國軍控政策，但中方同時堅決反對有人藉此對中國的國防現代化建設橫加指責。從胡錫進的原話看，他提出有關看法針對的是個別美國政客對中國的敵視和威脅，而這在一定程度上反映了一些中國公眾和更廣泛國際公眾的普遍擔憂，恰恰說明美國一些人頭腦中根深蒂固的冷戰思維的嚴重危害性。

李松又表示，美國大肆奉行單邊主義、例外主義，退出一系列重要國際安全和軍控條約，其影響相當於「大規模毀滅性武器」，使美俄雙邊核裁軍體系瀕於崩潰。美方提出所謂「中美俄三邊軍控對話」，完全是其擺脫自身核裁軍責任與義務、謀求在歐洲和亞太地區部署戰略力量的藉口，中方早就表明了堅決反對的態度。

李松稱，中方敦促美方認真響應俄羅斯倡議，使《新削減戰略武器條約》（New START）得以延期，並繼續致力於大幅度削減自身核武庫，為多邊核軍控與裁軍進程創造必要條件。

中國裁軍大使李松表示，胡錫進的言論不能代表中國軍控政策。（資料圖片）

據早前報道，胡錫進曾表示，為應對美國的戰略野心和對華衝動，中國應擴充核武庫。胡錫進說，中國需要在較短的時間裡將核彈頭數量擴大到千枚的水準，包括至少要有100枚東風-41戰略導彈。他稱，中國熱愛和平，有不首先使用核武器的承諾，但需要有更大的核武庫來抑制美國的戰略野心和對華衝動。他表示，「也許過不了多久，我們就需要有很強大的意志來應對挑戰，而那樣的意志離不開東風和巨浪家族（東風和巨浪均為導彈代號）的支撐」。

胡錫進奉勸反對擴充核武庫的人「別太幼稚」，別以為核彈頭平時沒用。他稱，中國天天都在使用核武器、默默用它們「塑造美國精英們對中國的態度」。他說，「核武器夠用就行了」是像孩童一樣天真的觀點。

美國知名智庫CSIS（戰略與國際研究中心）於今年1月6日在其網站發布一篇名為《中國如何升級核武庫》的文章指，截至2019年，中國現有核彈頭數量達到290枚，相比之下，美國現有3570枚核彈頭，俄羅斯現2671枚核彈頭。而在核武器發射工具（導彈）數量上，中國則是海基48件、空基20件、陸基187件。

（綜合報道）