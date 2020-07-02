【中共建黨99年】中聯部列中共四大貢獻：各國政黨學習的榜樣

今年是中國共產黨成立99周年，中共中央對外聯絡部7月1日在官媒《人民日報》發表題為《中國共產黨深刻改變了人類歷史的發展軌跡》。文章列出中國共產黨為人類文明做出的四大貢獻：中國共產黨把中國歷史推向了新高度，是共建美好世界的引領者，為人類發展提供了新的「可能」，更是各國政黨學習的榜樣。

中聯部表示，世界一些國家的政黨政要、智庫媒體人士等，「對中國共產黨成立以來所走過的光輝歷程和取得的偉大成就予以高度讚揚，認為中國共產黨不僅深刻改變了中國人民和中華民族的前途和命運，而且深刻改變了世界發展的趨勢和格局，為人類文明進步作出了巨大貢獻。」

7月1日，國家大劇院在北京舉行「不忘初心 為黨頌歌」慶祝中國共產黨成立99周年音樂會。（中新社）

文章指，中共做出的四大貢獻包括：

一、中國共產黨把中國歷史推向了新高度。文章稱，中國共產黨不僅結束中華民族長達一個多世紀被侵略、被奴役的屈辱命運，而且創造了世所罕見的經濟快速發展和社會長期穩定奇跡，帶領中國從積貧積弱的半殖民地半封建國家躍升為世界第二大經濟體，把中國歷史和馬克思主義推向了新高度。

二、中國共產黨是共建美好世界的引領者。在中國共產黨領導下，中國積極參與國際和地區事務，為世界發展作出了重要貢獻。習近平提出的構建人類命運共同體、共建「一帶一路」、建立新型政黨關係等理念，得到各國政黨廣泛支持，對世界產生深遠影響。

三、中國共產黨為人類發展提供了新的「可能」。中聯部指出，中國共產黨領導中國人民成功探索並不斷發展完善具有中國特色的制度體系，為中國經濟快速發展和社會長期繁榮穩定提供了堅實制度保障。

四、中國共產黨是各國政黨學習的榜樣。文章表示，中國共產黨始終堅持以人民為中心，注重加強黨的建設，不斷自我凈化、自我完善、自我革新、自我提高，保持了強大組織力、行動力和生命力，值得各國政黨學習借鑒。「作為擁有70多年執政成就的世界第一大黨，中國共產黨是各國政黨學習的榜樣。」

7月1日，浙江省嘉興市新冠肺炎疫情抗疫前線黨員在南湖景區的南湖革命紀念館參加「七一」重溫入黨誓詞活動。（新華社）

1921年7月23日，中國共產黨召開第一次全國代表大會。將7月1日作為中共的誕生紀念日，則是毛澤東於1938年5月提出。中共中央組織部最新黨內統計數據顯示，截至2019年底，中共黨員總數為9191.4萬名，比前一年淨增加132萬名。

（中聯部）