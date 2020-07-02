人事變動｜福建調整三名省部級官員　湖北荊州市長跨省晉升副省長

福建省周四（7月2日）召開人大常委會會議，會上表決通過，因工作崗位調整，決定接受唐登杰辭去福建省政府省長職務的請求，任命王寧為福建省政府副省長，代理省長職務，任命崔永輝為福建省政府副省長。 《北京青年報》微信公眾號「政知圈」報道，這次人事調整涉及到3位省部級官員的調動，兩位正部級，一位副部級。其中兩位正部級官員都是十九屆中央候補委員。

王寧任福建省政府副省長，代理省長。（網上圖片）

據公開資料，王寧出生於1961年4月，是湖南湘鄉人。他前期一直在住建部任職，曾於1999年6月至2002年6月在新疆維吾爾自治區建設廳掛職擔任副廳長、黨組成員。之後，王寧歷任住建部稽查辦公室主持工作的副主任（正司長級）、人事司司長等。2013年6月，王寧出任住建部副部長、黨組成員，成為副部級幹部。

2015年12月，王寧「空降」福建，出任福建省委常委、組織部部長。其前任福建省委組織部部長是姜信治，當時轉任中央組織部副部長。

2017年6月，時任福州市委書記倪岳峰北上出任海關總署黨組書記、副署長（倪嶽峰現任海關總署署長、黨委書記），王寧轉任福州市委書記一職。2018年5月，王寧再次補缺因倪嶽峰北上空缺的福建省委副書記一職，同時擔任福建省委副書記、福州市委書記。此外，王寧是第十九屆中央候補委員。

王寧在轉往福建任職前，他在住建部4位副部長中排名第二。棚戶區改造是王寧當時分管領域之一。2015年7月，住建部在山東濟南召開公租房分配入住現場會和棚改工作座談會。王寧在會上部署全面推進公租房分配入住和棚改工作。

他表示，隨著近些年來大批公租房陸續建成，分配入住工作非常重要。各地要加快配套基礎設施建設，完善分配管理辦法，拓寬申請渠道，提高審核效率，建立健全輪候制度，加快公租房分配入住工作，讓困難群眾早日入住新房。

王寧調任福建後的第一站是福建省委組織部部長。包括王寧，福建連續四任組織部長均先後官至正部級。姜信治現任中組部正部長級的常務副部長；于偉國現任福建省委書記、省人大常委會主任；于廣洲曾任海關總署署長，2018年4月卸任。

唐登杰有央企「一把手」工作經歷，2018年1月任福建省長，至今2年半。（網上圖片）

福建省前任省長唐登杰的去向尚未公布。目前官方消息顯示，唐登杰是「因工作崗位調整」而辭去職務。唐登杰出生於1964年6月，江蘇建湖人，十九屆中央候補委員。

他早年一直在企業任職。1997年，33歲的唐登杰出任上海汽車工業（集團）總公司副總裁。2001年2月他轉任上海電氣（集團）總公司總裁、黨委副書記。同年10月，唐登杰離開企業，出任上海市工業工作黨委副書記、市經委主任。

2003年2月，唐登杰出任上海市副市長。當時他39歲。2011年4月，唐登杰重返企業任職，調往中國兵器裝備集團，歷任董事、總經理、黨組副書記，董事長、總經理、黨組書記，董事長、黨組書記。

2017年5月，唐登杰調任工業和信息化部副部長、黨組副書記，同時擔任國家航天局局長，國家原子能機構主任，國家國防科技工業局局長、黨組書記。同年12月，唐登杰調往福建，出任省長，成為省政府「一把手」。

唐登杰最近一次以福建省省長身份出現在公開報道中是6月29日。福建省委理論學習中心組學習民法典，全國人大憲法和法律委員會委員、中國社會科學院法學研究所研究員孫憲忠教授應邀作專題報告，唐登杰參加了學習。

崔永輝是一名「70後」幹部，39歲時通過公選升為副廳級，此次履新後成為福建最年輕的副省長。（福建日報）

至於另一位履新的副省長崔永輝原任湖北荊州市市長，是湖北恩施人，出生於1970年11月，之前一直在湖北省內任職，這是他首次跨省履新。崔永輝曾任湖北審計廳副廳長、黨組成員。2011年11月，崔永輝調往黃岡，出任市委常委、副市長，之後又出任常務副市長。2016年11月，崔永輝調往荊州，出任市委副書記、政法委書記。2017年5月，崔永輝成為荊州市委副書記、市長、黨組書記。

崔永輝此前已經被注意到調往福建。6月24日，福建省委書記、省應對新冠肺炎疫情工作領導小組組長于偉國主持召開了省委常委會會議暨領導小組第四十三次會議、省委依法治省委員會第七次會議。《福建新聞聯播》畫面顯示，崔永輝參加了上述會議，坐在福建省副省長郭寧寧的右側。

（政知圈）