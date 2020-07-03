港版國安法｜趙春山：北京治港路徑明確　台灣應避免過於配合美國

《港區國安法》6月30日晚11時正式生效。此事在台灣也引起廣泛關注，台灣總統蔡英文關注香港形勢的最新發展，願為港人提供必要人道協助，而陸委會則批評國安法的管轄權無所不包、無所不在，是「史上最誇張的法律」。 對此，台灣亞太和平研究基金會首席顧問、歷任台灣政府重要兩岸智囊趙春山表示，台灣應學會避險，避免過於配合美國，以免最後走上與香港類似的結果。

趙春山日前接受訪問時表示，中共、港府、香港示威者三方的誤判，最終導致港版國安法的誕生。他認為該法已反映出北京治港的路徑圖，主要就是要防範港獨和外部勢力。趙春山稱，此狀況與台灣相似，大陸有可能會對台發起法律戰，例如在《反分裂法》中修訂細則。

趙春山認為，台灣應要避免給北京過於配合美國的印象，以免給自身帶來風險。（楊家鑫／多維新聞）

趙春山認為，只要有關國家主權、領土完整和國安問題，中共都不可能讓步；這涉及到2021年中共建黨百年以及2022年的中共二十大。趙春山表示，港版國安法之所以制定，主要是因為有關三方的誤判，其一、北京高估香港特首林鄭月娥的能力，以為香港可以自己解決，結果不行；其二、林鄭低估示威運動的後座力，以為撤回條例就沒事，想不到並非如此；最後、運動中的示威者低估了中共維護國安的決心。

趙春山強調，港版國安法反映出大陸處理香港的路徑圖，很明確就是為防範港獨和外部勢力干涉，這與台灣（台獨、美國干涉）的狀況類似。他認為，現在中共處理香港的模式，未來也可能用來對付台灣。他強調，從該法的處理可看出北京採取的是「法律戰、心理戰、輿論戰」三戰並用，使其於法有據。

他認為，港版國安法連外國人都有所限制，若大陸之後在《反分裂法》上有進一步的動作，範圍也擴散到其他國家，這種法律戰比起機艦繞台，更值得警惕。趙春山強調，台灣應要避免讓大陸感覺是在配合美國跟大陸作對，否則大陸可能會依循治港路徑對付台灣，因此，台灣現在應該要進行避險。

此前，台灣政府已開啟「台港服務交流辦公室」，協助港人赴台投資、生活、移民諮詢，並針對符合《港澳條例》第18條需要援助的港人，提供項目協處。同時間，台總統蔡英文、台灣陸委會等，也都對國安法提出批評。

（旺報）