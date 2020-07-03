【港版國安法】央視：美《香港自治法案》只是廉價的政治鬧劇

美國參議院在7月2日一致通過《香港自治法》，並交由總統特朗普（Donald Trump）簽署後生效。 對此，央視發表題為《亂港分子樹倒猢猻散，美國政客又白忙乎了》的評論，稱美國政客再怎麼折騰，也逃避不了反中亂港分子樹倒猢猻散的冰冷現實，只是又一出廉價的政治鬧劇，註定枉費心機，白忙一場。

評論說，被香港國安法刺疼了的美國政客，正是去年香港「修例風波」背後的最大黑手。評論指這些人「與香港反對派蛇鼠一窩，做起了在香港奪權變天的春秋大夢，他們合謀煽動政治狂熱，大搞『逆我者亡』，所策動的極端暴行帶有明顯恐怖主義特徵，嚴重侵害香港人民基本人權，嚴重破壞香港長期繁榮穩定和一國兩制 」。評論指，這一切讓世人看到了香港在維護國家安全上的巨大漏洞。

評論說，中國國家安全屏障越牢固，香港的優勢才會越凸顯，美國政客企圖借危害香港來損害中國國家主權、安全與發展利益，包括香港民眾在內的14億中國人民絕不答應。

評論還稱，美國維護國家安全的法律名目繁多，卻指責香港國安立法，這是可恥的「雙標」遊戲。

評論最後表示，美國某些政客「沒有必要瞎忙乎那些形同廢紙的所謂議案了」，應抓緊抗擊國內疫情、挽救美國民眾生命。