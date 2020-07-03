趙立堅打斷英媒提問「行了 別唸了」　再掀輿論爭議有讚有彈

關於中國外交部發言人趙立堅打斷英媒記者提問一事引起輿論熱議。據內媒報道，在7月2日的中國外交部例行記者會上，有英媒記者稱香港有人對國安法的立法過程有所質疑。聽到提問後，請記者詳述所謂的質疑時，趙立堅得知大概內容後打斷記者闡述。

2020年2月24日，趙立堅出任新一任外交部發言人。他的不少言論引發了爭論，也被質疑為「戰狼外交」。（Reuters）

對於這一舉動，再次掀起兩極分化的輿論爭議。負面的批評普遍認為，沒有基本禮貌，以及外交人員應該有理有據，從容淡定，而不是所謂的傲慢無禮；積極的評價則稱，跟強盜無需講禮貌。

在7月2日例行記者會上，英國廣播公司（BBC）記者提問：香港大律師公會今天發布一則聲明，稱對香港國安法及其出台方式表示嚴重關切。

對此，趙立堅反問稱，他們的報吿發布了什麼內容？

隨後，該記者提煉一些重點稱，其中有提到，香港國安法事先未經過有意義的協商，律師、法官、警察和香港居民在該法生效前沒有任何機會了解其內容，包括該法針對的嚴重犯罪行為。

記者還未唸完，趙立堅隨即打斷說，「行了，行了，可以了，你不用再念了。」

接着趙立堅回應指，他們的這些表態是毫無根據的。中國全國人大常委會在立法過程中，注重聽取各方面特別是香港特別行政區有關方面的意見，並且有關部門等近一段時間在香港舉辦了12場座談會。

同時，他強調，在香港，有近300萬市民簽名支持立法，各界發起的「反外部勢力干預」網上籤署行動已有150萬人支持，充分反映了廣大民眾的共同心聲。「你提到的有關律師公會所謂有關立法缺乏有意義的協商，完全站不住腳。」

6月30日下午。有香港市民來到銅鑼灣街頭舉行「支持港區國安法唱國歌」活動。（中新社）

中國外交部發言人的表態經常會成為中國國內輿論場的熱點話題。此次趙立堅打斷記者提問的舉動也讓人聯想到他之前的一次表態。

此前，一則視頻顯示，趙立堅在6月4日舉行的例行記者會上，有記者問到「近四成香港人想移民」一事，趙立堅用六個字「中國來去自由」來回應。

從字面意思看，趙立堅的回答沒有任何問題，中國來去自由，尊重個人的移民選擇，這很好。但再看視頻中趙立堅回答問題時的神態，則顯得有些傲慢和輕佻。

香港01曾分析指，從當下的全球政治生態來看，媒體乃至一國的領導人都可能發表極具爭議或不那麼政治正確的言論。民眾也希望看到接地氣的領導人，中國外交部開通微信公眾號、抖音等，都是讓自己不再是冷冰冰的人，更不是隻會機械念稿子，而是有自己立場、有情感的人。

但接地氣並不意味着無下限、無底線，有些問題或許邏輯不通，又或許違背中方底線，但中方若以傲慢的方式回應，容易形成另一個極端。