中國航空研究院曝光明年將首飛新戰機 　外界猜測或為海軍版FC-31

中國軍方加快研發新一代戰機，具有官方背景的中國航空研究院日前發表一篇文章，提及要讓新一代戰鬥機2021年首飛，外界揣測這可能是海軍版的FC-31。

2017年6月19日，中國隱身戰機「鶻鷹」首次亮相6月19日至25日舉行的第52屆巴黎航展。（博@希弦xixian）

中國航空研究院日前一則貼文指出，儘管受新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊，研發新戰機的計劃依然在軌。

文章表明「按照這個狀態完全能夠按期交付，確保型號首飛節點不耽誤」，但並未指出新戰機的確切型號。

內文還提到，中國航空研究院人員正與601所（瀋陽飛機公司）合作；FC-31與目前服役解放軍海軍的殲-15（J-15）戰機都是瀋陽飛機公司製造。

FC-31是中國第2款國產匿蹤戰機，用以與美國洛馬公司的F-35相媲美，兩者間也有很多相似特點。

FC-31是2012年首飛，並於好幾個航展裏亮過相盼吸引買家，但至今乏人問津。

2015年11月8日，阿聯酋迪拜，中航工業「鶻鷹」模型亮相迪拜航展。（網上圖片）

據《南華早報》指出，又名「鶻鷹」的第5代戰機FC-31至今都沒能吸引到中國空軍或外國軍方等買家，但防務分析家認為，FC-31仍有可能被改良做為新一代中國航母的艦載機。

從官方在航展展出的模型與有人拍得的試飛照片，FC-31原型機已做了一些顯著修正。

中國目前兩艘現役航母遼寧艦、山東艦都只有滑跳甲板，但下一代航艦將採用彈射系統供飛機起飛，目前的論辯是究竟FC-31或殲-20（J-20）兩者誰較適合作為艦載戰機。FC-31因較殲-20更輕、更短，這些都更易於修改成艦載機。

據悉，FC-31是中國第一架採用3D打印製造一體化機翼與機身中部的戰鬥機。瀋陽飛機公司副總設計師王嚮明曾透露，新的製造方法使得FC-31的零件數量只有傳統工藝的50%，且工裝及模具數量僅為中國三代機所需的46%，製造的時間和成本大大降低。

據悉，2014年10月28日，FC-31戰機在第十屆中國國際航空航天博覽會現場展出。中國航空工業集團董事長林左鳴在接受採訪時稱該機研發充分考慮了市場的各種可能性。

中航工業副總經理李玉海表示，FC-31在研製之初除了考慮裝備解放軍外，還專門設計了一款外銷型號，以求打破西方國家在隱身戰機市場的壟斷。

2014年11月12日，FC-31戰機驗證機在珠海航展上進行了首次公開飛行表演。次日央視報道表示該機有極大可能用於出口市場和艦載機，同時表示最終定型與本次展示的原型機有較大不同，發動機將國產化。

2016年12月23日，一架改進版FC-31型戰機進行首飛。該飛機在垂直尾翼、航電、雷達、發動機等方面，相較之前的FC-31做出了改進，被稱為FC-312.0版。